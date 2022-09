Πολιτική

Η Ελλάδα ενέκρινε την ένταξη Σουηδίας – Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Οι ευχαριστίες της Σουηδίας μετά την έγκριση από την Ελλάδα για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, καθώς και της Φινλανδίας.

Κυρώθηκε με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, το πρωτόκολλο προσχώρησης Σουηδίας και Φινλανδίας στη Βορειατλαντική Συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Υπέρ της κύρωσης τάχθηκαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ενώ την καταψήφισαν ΚΚΕ, ΕΛ.ΛΥ και ΜέΡΑ25.

Ο γενικός εισηγητής της ΝΔ Σπήλιος Λιβανός, καυτηρίασε έντονα «την τακτική ίσων αποστάσεων απέναντι στον αναθεωρητισμό», ενώ τόνισε ότι «η Τουρκία υιοθετεί μία εξόχως επιθετική, κλιμακούμενη, ακραία και επικίνδυνη πολιτική και αρνείται να καταδικάσει ρητά και αυστηρά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».

«Οι σύμμαχοι μας οφείλουν να αποδοκιμάσουν την τουρκική ουδετερότητα και την αμφιλεγόμενη στάση της 'Αγκυρας», σημείωσε ο κ. Λιβανός.

Κλείνοντας, ο εισηγητής της ΝΔ επεσήμανε ότι «στα κρίσιμα μεγάλα θέματα υπάρχει εθνική συνεννόηση και ομοψυχία» και πρόσθεσε ότι «απέναντι στην τουρκική προκλητική επιθετικότητα, η Ελλάδα απαντά με ενεργή ξεκάθαρη διπλωματία, σύναψη συμμαχιών και ισχυροποίηση της αμυντικής της θωράκισης».

«Ναι» στην κύρωση του πρωτοκόλλου για την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουρνούς.

«Είναι δυστύχημα ότι η Σουηδία και η Φινλανδία αναγκάζονται να εγκαταλείψουν μια παράδοση δεκαετιών ουδετερότητας και αδέσμευτης εξωτερικής πολιτικής προσηλωμένης στην ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατανοούμε όμως τους λόγους που το κάνουν, τόνισε ο Γ. Μπουρνούς. Είναι υποκριτικό και ανόητο να βλέπει κανείς αυτή την ένταξη αποκομμένη από την επιθετική και ρεβανσιστική ρητορική της ρωσικής ηγεσίας και το τρομερό γεγονός της εισβολής στην Ουκρανία», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Μπουρνούς.

«Οι συνέπειες, του πολέμου με τον αναθεωρητισμό της Ρωσίας, αποσταθεροποιούν τη περιοχή», όπως είπε, ενώ τόνισε την ανάγκη «δημιουργίας μιας στρατηγικά αυτόνομης ΕΕ, που θα έχει εξισορροπητικό ρόλο και θα αμβλύνει τους πολεμικούς ανταγωνισμούς».

«Η σημερινή κύρωση από τη Βουλή, των πρωτοκόλλων προσχώρησης Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, και μάλιστα με συντριπτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία, καταδεικνύει ότι σε σπουδαία σημαντικά θέματα οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι», τόνισε από την πλευρά του ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Λοβέρδος.

Αντίθετος με την κύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Νικόλαος Παπαναστάσης, υπογραμμίζοντας ότι «προδιαγράφεται για μια ακόμα φορά η επέκταση του εγκληματικού μηχανισμού του ΝΑΤΟ».

«Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Η κύρωση του πρωτοκόλλου ρίχνει λάδι στη φωτιά του πολέμου και μετατρέπει την περιοχή σε νέο μέτωπο αντιπαράθεσης. Αναγορεύετε, με την στήριξη σας, το ΝΑΤΟ σε θεματοφύλακα του αναθεωρητισμού, βαφτίζοντας τον θύτη θύμα», πρόσθεσε ο κ. Παναστάσης.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μυλωνάκης, τάχθηκε «κατά της κύρωσης του πρωτοκόλλου τη δεδομένη χρονική στιγμή» καθώς, όπως υποστήριξε, «ρίχνει λάδι στη φωτιά του πολέμου», ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έδωσε στις ΗΠΑ ό,τι ζήτησαν χωρίς να εξασφαλίσει τη ξεκάθαρη στήριξη της απέναντι στις παράνομες, επικίνδυνες και προκλητικές απειλές της Τουρκίας».

«Η Ελληνική Λύση δεν υπάρχει περίπτωση να πει "ναι" στη κύρωση για την προσχώρηση Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, επειδή το λέει η πλειοψηφία των τριών καθεστωτικών κομμάτων, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Η Ελληνική Λύση, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, καταψηφίζει τα πρωτόκολλα, λέει όχι στις ενέργειες αποστολής πυρομαχικών στην Ουκρανία, αλλά λέει ναι στην ανθρωπιστική βοήθεια και ναι στα τρόφιμα. Όχι όμως στο να βάζουμε λάδι στη φωτιά, σε αυτή τη δεδομένη στιγμή», κατέληξε ο κ. Μυλωνάκης.

Η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 Σοφία Σακοράφα, έκανε λόγο για υποκρισία της Δύσης και της καταλόγισε «σοβαρότατες ευθύνες και απόλυτα καταστροφικές πολιτικές επιλογές».

«Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θα ενισχύσουμε ένα επικίνδυνο μηχανισμό του ΝΑΤΟ, ο οποίος καθόλου δεν είναι αμυντικός αλλά είναι απροκάλυπτα επιθετικός, με τον κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας-Δύσης και νατοϊκών δυνάμεων, πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο σε ένα πυρηνικό πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά η εισηγήτρια του ΜέΡΑ25.

Η κ. Σακοράφα υποστήριξε ότι με τη προσπάθεια του ΝΑΤΟ να περιοριστεί η Ρωσία στη Βαλτική, θα ενταθούν οι νατοϊκοί εξοπλισμοί και θα ενισχυθούν αυταρχικά καθεστώτα και κατέληξε ότι «με συναίσθημα ευθύνης το ΜέΡΑ25 ψηφίζει όχι στη κύρωση».

Σουηδία: Το «ευχαριστώ» στην Ελλάδα

Ευχαριστίες στην Ελλάδα για την κύρωση του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Σουηδίας στη Βορειατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ), εκφράζει η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών Αν Λίντε, με ανάρτησή της στο Twitter.

Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας κάνει αναφορά (mention) στην ανάρτησή της στον Νίκο Δένδια και παραθέτει το σχετικό Tweet του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας: «Σήμερα, το ελληνικό κοινοβούλιο κύρωσε με συντριπτική πλειοψηφία τα Πρωτόκολλα Προσχώρησης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο NATO. Με την ένταξη στο ΝΑΤΟ, η Φινλανδία και η Σουηδία θα κάνουν τη Συμμαχία μας ισχυρότερη. Η Ελλάδα προσβλέπει να καλωσορίσει και τους δύο εταίρους μας στην ΕΕ ως Συμμάχους και να συνεργαστεί στενά για την υπεράσπιση των αξιών του NATO».

