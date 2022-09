Αθλητικά

Europa League: Πέντε 2Χ2, συντριβή Λάτσιο και “μάχη” για Ρόμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δίπλωσαν τις νίκες τους τρεις ομάδες στα πρώτα ματς της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης.

Πέντε ομάδες έκαναν το 2 στα 2 στο ξεκίνημα των ομίλων του Europa League κι από νωρίς απόκτησαν προβάδισμα για την πρόκριση τους στην επόμενη φάση. Η Ρόμα «άνοιξε λογαριασμό», όπως και η Μπόντο Γκλιμτ με το άνετο 2-0 επί της Ζυρίχης, ενώ «σεφτέ» στις νίκες έκανε και η ΑΕΚ Λάρνακας με το μεγάλο «διπλό» επί της Ντιναμό Κιέβου, σε αγώνα που διεξήχθη επί πολωνικού εδάφους (Κρακοβία).

Η κίνηση του Ζοζέ Μουρίνιο να «ρίξει» στο ματς στο ξεκίνημα του β΄ μέρους τον Πάουλο Ντιμπάλα αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς στο 47΄ ο Αργεντινός έβαλε μπροστά στο σκορ τη Ρόμα από ασίστ του Πελεγκρίνι. Δύο λεπτά μετά ο τελευταίος «έγραψε» το 2-0 και οι βάσεις για το πρώτο «τρίποντο» των «Ρωμαίων» είχαν μπει... Το «κερασάκι στην τούρτα» (3-0) έβαλε ο Μπελότι στο 68ο λεπτό.

Στα 41 του χρόνια ο Χοακίν όχι μόνο συνεχίζει ν΄ αγωνίζεται στην Μπέτις, αλλά πετυχαίνει και υπέροχα γκολ, όπως αυτό με το οποίο η ομάδα της Ανδαλουσίας προηγήθηκε 2-0 της Λουντογκόρετς για να τελειώσει το ματς 3-2 και η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι να κάνει το 2Χ2 στον 3ο όμιλο.

Μετά το «διπλό» στην πρεμιέρα επί της ΑΕΚ Λάρνακας, η Ρεν δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα της, αν και προηγήθηκε με 2-0 επί της Φενέρμπαχτσε. Οι Τούρκοι κατάφεραν με τον Βαλένσια στο 90΄+2 να «κλέψουν» το βαθμό και να διατηρήσουν το αήττητο στον 2ο όμιλο (2-2.

Η ισοπαλία στο εναρκτήριο ματς του 1ου ομίλου στο «Φίλιπς Στάντιον» με την Αϊντχόφεν (1-1) αποδείχθηκε πως δεν ήταν ένα «πυροτέχνημα» για την Μπόντο Γκλιμτ. Η ομάδα της Νορβηγίας «καθάρισε» μέσα σε 4 λεπτά στο β΄ μέρος την Ζυρίχη και με το τελικό 2-1 πέρασε προσωρινά στην κορυφή, μιας και το άλλο παιχνίδι του ομίλου, Άρσεναλ-Αϊντχόφεν, αναβλήθηκε.

Παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ μέσα στην έδρα της, η Σεντ Ζιλουάζ κατάφερε με σπουδαία ανατροπή να επικρατήσει με 3-2 της Μάλμε και μ' αυτό τον τρόπο να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, μετά το «διπλό» στο Βερολίνο επί της Ουνιόν στην πρεμιέρα του 4ου ομίλου.

Στην MCH Arena έγινε το «μπαμ» του πρώτου μέρους της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League, με τη Μίντιλαντ να διασύρει με 5-1 το φαβορί για την πρωτιά του 6ου γκρουπ, Λάτσιο. Έκαναν «σεφτέ» Γιουνάιτεντ, Τραμπζονσπόρ, Φέγενορντ και Καραμπάχ, την οποία θ΄ αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην 3η και 4η αγωνιστική του 7ου ομίλου.

Με βασικούς του Μανώλη Σιώπη και Τάσο Μπακασέτα η Τραμπζονσπόρ «άνοιξε λογαριασμό» στο 8ο γκρουπ, επικρατώντας στο «Μέντικαλ Παρκ» με 2-1 του Ερυθρού Αστέρα, που έμεινε χωρίς βαθμό μετά τα δύο πρώτα ματς. Από ασίστ του Μπακασέτα στο 68΄ ο Τρεζεγκέ «σφράγισε» επί της ουσίας το «τρίποντο» για τους πρωταθλητές Τουρκίας, που από το 63΄ έπαιζαν με αριθμητικό πλεονέκτημα εξαιτίας της αποβολής του Κάνγκγουα στο 63΄ με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνήλθε γρήγορα και μετά το «χαστούκι» της πρεμιέρας στο «Ολντ Τράφορντ» από την Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικράτησε 2-0 της Σερίφ στο Κισινάου. Μετά από 4,5 μήνες και συγκεκριμένα από τις 2 Μαΐου στο ματς με την Μπρέντφορντ, όπου είχε σκοράρει στο 3-0 των «μπέμπηδων», ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Το πρώτο γκολ του CR7 στη σεζόν 2022/203 ήρθε από το σημείο του πέναλτι στο 39ο λεπτό!

«Έσπασαν το ρόδι» στον 6ο όμιλο του Europa League, Μίντιλαντ και Φέγενορντ, με τους Δανούς να συντρίβουν 5-1 τη Λάτσιο, ενώ εμφατική ήταν και η νίκη των Ολλανδών με 6-0 επί της Στουρμ Γκρατς.

Στο άλλο ματς του ομίλου του Ολυμπιακού (7ος), η Καραμπάχ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη, κάνοντας την έκπληξη επί της Ναντ (3-0). Να σημειωθεί ότι η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν («καθάρισε» το ματς μέσα σε 5 λεπτά στο β΄ μέρος) θα είναι η προσεχής αντίπαλος των Πειραιωτών το πλαίσιο της 3ης και 4ης αγωνιστικής (στο Καραϊσκάκη το πρώτο ματς στις 6/10).

Το 2 στα 2 στο ξεκίνημα της φάσης των ομίλων έκαναν οι , με τους Ούγγρους να περνούν με «διπλό» από το «Λουί ΙΙ» επί της Μονακό (1-0), ενώ οι Βάσκοι παρότι ισοφαρίστηκαν προσωρινά από την Ομόνοια, τελικά πήραν το «τρίποντο» με 2-1, με τον Σόρλοθ να σκοράρει στο 80΄ περίπου 20 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League:

1ος όμιλος

Μπόντο Γκλιμτ-Ζυρίχη 2-1 (54΄αυτ. Σέλνες, 58΄ Βέτλεσεν - 81΄ Αβντιγιάϊ)

Αρσεναλ-Αϊντχόφεν Αναβλήθηκε

2ος όμιλος

Ρεν-Φενέρμπαχτσε 2-2: (52΄ Τεριέ, 54΄ Μάγερ - 60΄ Καχβετσί, 90΄+2 Βαλένσια)

Ντιναμό Κ.-ΑΕΚ Λάρνακας 0-1: (8΄ Γκιούρσκο)

3ος όμιλος

Ρόμα-Ελσίνκι 3-0 (47΄ Ντιμπάλα, 49΄ Πελγκρίνι, 68΄ Μπελότι)

Μπέτις-Λουντογκόρετς 3-2 (25΄ Λουίς Ενρίκε, 39΄ Χοακίν, 59΄ Κανάλες - 45΄+1 Ντεσπόντοβ, 75΄ Ρικ)

4ος όμιλος

Μπράγκα-Ουνιόν Βερολίνου 1-0 (77΄ Βιτίνια)

Σεντ Ζιλουάζ-Μάλμε 3-2 (17΄ Μπέρτζες, 69΄ Τέουμα, 71΄ Μπονιφάτσε - 6΄ Σίσεϊ, 57΄ Τελίν)

5ος όμιλος

Σοσιεδάδ-Ομόνοια 2-1 (30΄ Γκουεβάρα, 80΄ Σόρλοθ - 72΄ Μπρούνο)

Σερίφ-Μάντσεστερ Γ. 0-2 (17΄ Σάντσο, 39΄πεν. Ρονάλντο)

6ος όμιλος

Φέγενορντ-Στουρμ Γκρατς 6-0 (9΄,41΄ Γιάχανμπακς, 31΄ Χάντσκο, 34΄ Ντανίλο, 66΄ Χιμένεζ, 78΄ Ιντρίσι)

Μίντιλαντ-Λάτσιο 5-1 (26΄ Παουλίνιο, 30΄ Καμπά, 52΄πεν. Εβάντερ, 68΄ Ίσακσεν, 72΄ Σβιατσένκο - 57΄ Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς)

7ος όμιλος

Καραμπάχ-Ναντ 3-0 (60΄ Οβούσου, 65΄ Ζουμπίρ, 72΄ Γιάνκοβιτς)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Φράιμπουργκ 0-3 (5΄ Χέφλερ, 25΄,53΄ Γκρέγκοριτς)

8ος όμιλος

Μονακό-Φερεντσβάρος 0-1 (80΄ Βέσεϊ)

Τραμπζονσπόρ-Ερυθρός Αστ. 2-1 (16΄ Χάμσικ, 68΄ Τρεζεγκέ - 89΄ Νίκολιτς)