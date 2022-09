Αθλητικά

Europa Conference League: δυνατά ματς στην 2η αγωνιστική των ομίλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκαναν το «2 στα 2» οι Μπασακσεχίρ, Γουέστ Χαμ και Βιγιαρεάλ.

Ο θρίαμβος της Μπασακσεχίρ επί της Φιορεντίνα (3-0) και τα «διπλά» της Βιγιαρεάλ στο Ισραήλ επί της Χάποελ Μπέερ Σεβά (2-1) και της Γουέστ Χαμ στη Δανία επί της Σίλκεμποργκ (3-2) ξεχώρισαν στο δεύτερο σκέλος της 2ης αγωνιστικής του Europa Conference League, με τις νικήτριες ομάδες να κάνουν το «2 στα 2» και να αποκτούν από νωρίς ισχυρό προβάδισμα για την πρωτιά στους ομίλους τους και την απευθείας πρόκριση στους «16».

Στο «Φατίχ Τερίμ» της Κωνσταντινούπολης, η Μπασακσεχίρ συνέχισε την εντυπωσιακή παρουσία της και μετά το προ εβδομάδος μεγάλο διπλό στην Σκωτία επί της Χαρτς, έκανε... φύλλο και φτερό την Φιορεντίνα με 3-0. Τα δύο γκολ του Γκιουρλέρ έδωσαν αέρα νίκης στους Τούρκους, που εκμεταλλευόμενοι την αποβολή του Κονέ στο 76' (2η κίτρινη), βρήκαν και τρίτο γκολ στο 90' με τον Τραορέ.

Η Γουέστ Χαμ τα βρήκε σκούρα στο «Jysk Park» του Σίλκεμποργκ, καθώς οι Δανοί πήραν πολύ νωρίς προβάδισμα με τον Κουσκ, όμως στη συνέχεια κυριάρχησαν τα «σφυριά» και με τρία γκολ πριν το ημίχρονο, έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη τους. Το γκολ του Τένγκστεντ στο 76' δεν έφτανε για τους Δανούς, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.

Δυσκολεύτηκε πολύ και η Βιγιαρεάλ στο Ισραήλ απέναντι στη Χάποελ Μπέερ Σεβά, όμως στο τέλος «μίλησε» η ποιότητα των Ισπανών και το γκολ του Μπαένα στο 67' που έκανε τη διαφορά για το τελικό 2-1. Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντανζούμα έχασε πέναλτι και την ευκαιρία να προσφέρει ένα τρίτο γκολ στα «κίτρινα υποβρύχια».

Εντυπωσιακή ήταν η Λεχ Πόζναν απέναντι στη Αούστρια Βιέννης, επικρατώντας με το εμφατικό 4-1, με τους Αυστριακούς να χάνουν πέναλτι με τον Φίσερ στο 36', επτά λεπτά μετά την ισοφάριση του σκορ από τον Μπάουμνόντερ.

Η Κολονία έκανε τα εύκολα... δύσκολα απέναντι στη Σλοβάτσκο, αλλά επικράτησε τελικά με 4-2, ενώ η Παρτίζαν κράτησαν τη Νις στο 1-1 και παρέμειναν «ζωντανοί» στη μάχη για τις δύο πρώτες θέσεις του 4ου ομίλου.

Το θαύμα της Βαντούζ παραλίγο να συνεχιστεί και στην Ολλανδία, όμως η Άλκμααρ κατάφερε να λυγίσει στο τελευταίο δεκάλεπτο την αντίσταση των φιλοξενούμενων και να επικρατήσει 4-1. Έτσι, η εκπρόσωπος του Λιχτενστάιν γνώρισε την πρώτη της ήττα στην Ευρώπη μετά από 8 αγώνες εφέτος, αλλά για να συμβεί αυτό χρειάστηκε να μείνει με 10 παίκτες από το 61΄ λόγω αποβολής τερματοφύλακα Μπέντζαμιν Μπούχελ. Εκτός αποστολής των γηπεδούχων έμεινε ο τραυματίας Βαγγέλης Παυλίδης ενώ στον πάγκο έμεινε ο Παντελής Χατζηδιάκος.

Η Πιουνίκ Ερεβάν έγραψε Ιστορία καθώς επικράτησε 2-0 της Σλόβαν Μπρατισλάβας και κατέγραψε την πρώτη νίκη αρμενικού συλλόγου σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Επίσης, ο Απόλλων Λεμεσού γνώρισε εντός έδρας ήττα 3-1 από τη Ντνίπρο ενώ η Σλάβια Πράγας ανέτρεψε δύο φορές το προβάδισμα των Κοσοβάρων της Μπαλκάνι και νίκησε 3-2 στην "Eden Arena", το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον τελικό στις 7 Ιουνίου 2023.

Στο Βέλγιο, η Γάνδη ξεπέρασε εύκολα 3-0 το εμπόδιο των Ιρλανδών της Σάμροκ με δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού να «καθαρίζουν» το ματς: τον Μπγιορν Κάιπερς και τον Βαντίς Οτζίτζα-Οφόε. Τέλος, με τον Δημήτρη Γούτα βασικό σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, η Σιβασπόρ πέρασε από το Κλουζ με νίκη 1-0.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και οι βαθμολογίες του Europa Conference League 2022/23:

1ος όμιλος

Μπασάκσεχιρ (Τουρκία)-Φιορεντίνα (Ιταλία): 3-0 (57΄, 71΄ Γκιουρλέρ, 90΄ Τραορέ)

RFS (Λετονία)-Χαρτς (Σκωτία): 0-2 (43΄ πέν. Σάνκλαντ, 90΄+3 Φόρεστ)