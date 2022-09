Τεχνολογία - Επιστήμη

XTURISMO: ποδήλατο αιώρησης που... θυμίζει “Star Wars” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νέο τεχνολογικό επίτευγμα, που παρουσιάστηκε στο Ντιτρόιτ, προκαλεί συγκρίσεις με τα διαστημικά ποδήλατα των ταινιών "Star Wars".

Ένα τεχνολογικό ποδήλατο αιώρησης (hoverbike), το οποίο οι Ιάπωνες κατασκευαστές του προγραμματίζουν να προωθήσουν εμπορικά στις ΗΠΑ την επόμενη χρονιά, πραγματοποίησε χθες, το ντεμπούτο του στην αμερικανική αγορά, κατά της διάρκεια του Σαλονιού Αυτοκινήτου στο Ντιτρόιτ, προκαλώντας αναπόφευκτες συγκρίσεις με τα διαστημικά ποδήλατα ταχύτητας των ταινιών "Star Wars."

Το ποδήλατο τεχνολογικής αιώρησης XTURISMO κατασκευάζεται από την ιαπωνική εταιρία τεχνολογίας ERWINS Technologies, ενώ μπορεί να πετάξει για 40 λεπτά, με ταχύτητα που μπορεί να φτάσει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

“Αισθάνθηκα ότι είμαι 15 ετών και είχα μόλις βγει από μία ταινία 'Star Wars' χρησιμοποιώντας ένα από τα ποδήλατά τους,” δήλωσε ο Θαντ Σζοτ συμπρόεδρος της έκθεσης αυτοκινήτων, μετά από μία δοκιμαστική βόλτα με το αναφερόμενο εναέριο όχημα ή καλύτερα, μετά από μία δοκιμαστική αιώρηση.

“Εννοώ, ότι είναι εντυπωσιακό! Φυσικά, έχεις ένα μικρό φόβο, αλλά ήμουν τόσο ενθουσιασμένος, που ένιωθα σαν ένα μικρό παιδί,” πρόσθεσε ο ίδιος.

Το ποδήλατο αιώρησης πωλείται ήδη στην Ιαπωνία και ο Σουχέι Κομάτσου ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής της AERWINS δήλωσε ότι η εταιρία επεξεργάζεται σχέδια αναφορικά με την πώληση ενός μικρότερου μοντέλου στις ΗΠΑ το 2023.

Η τιμή του XTURISMO; Φτάνει στα 777.000 δολάρια, παρά το γεγονός ότι ο Κομάτσου δήλωσε πως η εταιρία του, ελπίζει να μειώσει το κόστος στις 50.000 δολάρια για ένα μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο από το 2025.?

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία: Μαρτυρία - σοκ της 15χρονης που ξυλοκόπησε ο πατέρας της

Europa League: Πέντε 2Χ2, συντριβή Λάτσιο και “μάχη” για Ρόμα

Europa Conference League: δυνατά ματς στην 2η αγωνιστική των ομίλων