Τζένη Ασημινιός: Η γυναίκα που φίλησε τον Κάρολο στο Μπάκιγχαμ (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" η Κύπρια που φίλησε τον Βασιλιά Κάρολο Γ' για όσα έγιναν έξω απο το Παλάτι.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε το πρωί της Παρασκευής η Τζένη Ασημινιός, η Κύπρια που έγινε viral παγκοσμίως για το φιλί που έδωσε στον Βασιλιά Κάρολο Γ’, έξω από το Μπάκιγχαμ, προκειμένου να τον συλλυπηθεί για τον χαμό της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Όπως είπε η Τζένη Ασημινιός, δεν είχε προσχεδιάσει κάτι. Πήγε με την παρέα της έξω από το Μπάκιγχαμ και όπως περιγράφει «Περιμέναμε μισή ώρα, μία ώρα, βλέπαμε τα λουλούδια και ήταν κόσμος πολύς. Είδαμε τις λιμουζίνες και λέω “ποιον φέρνουν;”. Ρώτησα δεν μου απάντησαν. Μετά από λίγο ρώτησα πάλι “o Πρίγκιπας είναι;” και μου κούνησε καταφατικά το κεφάλι».

Η Κύπρια που έχει κάνει τον γύρο του κόσμου και έχει δώσει σειρά συνεντεύξεων σε βρετανικά και διεθνή ΜΜΕ, είπε πως ήταν στην πρώτη σειρά πίσω από τα κιγκλιδώματα και περιγράφει... «Έκανα χειραψία, λέω “συλλυπητήρια για την μαμά, για την βασίλισσα”. Με κοίταξε στα μάτια, τον κοίταξα στα μάτια, μου χαμογέλασε… είχε όμορφο πρόσωπο. Του κρατούσα το χέρι, του λέω “μπορώ να σας φιλήσω;” και μετά από μια στιγμή, μετά από ένα δευτερόλεπτο, μου είπε “ναι” και τον φίλησα…».

«Ούτε το σκέφθηκα, ήμουν πολύ χαρούμενη που ήταν ο Πρίγκιπας μπροστά μου. Αγαπώ αυτήν την βασιλική οικογένεια. Είμαι στο Λονδίνο από το 1965 και μου αρέσει, αγαπάω την βασιλική οικογένεια», είπε η κ. Ασημινιός.

Σε «πείραγμα» του Γιώργου Παπαδάκη αν για το φιλί «παρεξηγήθηκε» η βασιλική σύζυγος, η κ. Ασημινιός είπε «Η Καμίλα ήταν πιο πίσω, αργότερα κάναμε χειραψία με εκείνη και της είπα “συλλυπητήρια”. Ήμουν τόσο συγκινημένη που ούτε κοίταξα αν την πείραξε, ήμουν πολύ χαρούμενη».

