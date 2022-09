Παράξενα

Βιασμός ανήλικης: Έρανος για αποζημίωση σε συγγενείς του βιαστή που σκότωσε η 15χρονη

Έπεσε επανειλημμένα θύμα βιασμού από άνδρα, που την εξώθησε και στην πορνεία. Μεγάλη συμμετοχή κόσμου στον διαδικτυακό έρανο.

Μεγάλη απήχηση είχε ένας διαδικτυακός έρανος προκειμένου μια νεαρή Αμερικανίδα να συγκεντρώσει 150.000 δολάρια που καλείται να καταβάλει ως αποζημίωση στην οικογένεια ενός άνδρα, που σκότωσε επειδή - σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα - τη βίασε κατ’ επανάληψη και την εξώθησε στην πορνεία.

Η υπόθεση της 17χρονης σήμερα Πάιπερ Λιούις έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη στις ΗΠΑ. «Ένα παιδί που βιάστηκε δεν πρέπει ποτέ, σε καμιά περίπτωση, να χρωστάει χρήματα στην οικογένεια του βιαστή του», τόνισε ένας από τους πρώην δασκάλους της, ο Λίλαντ Σκίπερ, που ηγήθηκε της πρωτοβουλίας για τον διαδικτυακό έρανο.

Σε ηλικία 15 ετών, η Πάιπερ Λιούις περιπλανιόταν στους δρόμους, όταν ένας 35χρονος άνδρας την προσέγγισε, την βίασε κατ’ επανάληψη και την εξέδιδε σε άλλους για να κερδίζει χρήματα, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Τον Ιούνιο του 2020 η Πάιπερ Λιούις σκότωσε τον Ζακάρι Μπρουκς στην Αϊόβα και ομολόγησε την ενοχή της.

Το δικαστήριο δεν αμφισβήτησε το γεγονός ότι η ανήλικη έπεσε θύμα βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Την άφησε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, τους οποίους αν παραβιάσει μέσα στην επόμενη 5ετία, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης 20 ετών. Ωστόσο, βάσει της νομοθεσίας στην πολιτεία της Αϊόβα -- που για τις ανθρωποκτονίες προβλέπει αποζημίωση στους συγγενείς θυμάτων -- ο δικαστής την καταδίκασε να πληρώσει 150.000 δολάρια στην οικογένεια του άνδρα που σκότωσε.

Καταγγέλλοντας τον «ηθικά αδικαιολόγητο» νόμο, ο Σκίπερ ξεκίνησε τότε τον διαδικτυακό έρανο στον ιστότοπο GoFundMe. Οι δωρεές, στην πλειονότητά τους 20-50 δολαρίων, ξεπέρασαν συνολικά την αποζημίωση που είχε επιδικαστεί στην οικογένεια του Ζακάρι Μπρουκς. Συγκεκριμένα, μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, είχαν συγκεντρωθεί 386.000 δολάρια. Ο Λίλαντ Σκίπερ διαβεβαίωσε ότι τα πρόσθετα κονδύλια θα διατεθούν για τις σπουδές της νεαρής κοπέλας.

