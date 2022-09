Οικονομία

Ηλεκτρικό ρεύμα – φυσικό αέριο: “Κλειδώνει” το πακέτο των μέτρων ενίσχυσης

Πρόσθετη έκπτωση σε όσους πετύχουν εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Οι τεχνικές παράμετροι για την οριστικοποίηση του "πακέτου" των μέτρων των ενεργειακών επιδοτήσεων που θα εφαρμοστούν από τον Οκτώβριο οριστικοποιούνται αυτές τις ημέρες από τα συναρμόδια υπουργεία με στόχο να ανακοινωθούν ίσως και την επόμενη εβδομάδα.

Όπως ανέφεραν χθες ανώτατες πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει "κλείσει" το ποσοστό της εξοικονόμησης ενέργειας (15%) που πρέπει να επιτυγχάνουν οι καταναλωτές σε σχέση με τις καταναλώσεις του 2021, προκειμένου να εξασφαλίζουν πρόσθετη έκπτωση, όπως επίσης ότι θα επιδοτηθούν όλες οι οικιακές καταναλώσεις (όχι μόνο η πρώτη αλλά και η δεύτερη κατοικία). Υπό διαμόρφωση είναι τα κλιμάκια της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με τα οποία θα εφαρμοστούν οι νέες επιδοτήσεις, καθώς παύει η επιδότηση για το σύνολο της κατανάλωσης που ισχύει τώρα.

Αναφορικά με το πλαφόν στην τιμή αποζημίωσης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (είναι το ελληνικό μοντέλο που υιοθετήθηκε από την Κομισιόν), οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι παραμένει ως βάση το ελληνικό σχέδιο το οποίο ούτως ή άλλως προβλέπει μηνιαία αναθεώρηση των τιμών που εισπράττουν οι ηλεκτροπαραγωγοί, ανάλογα με τη διακύμανση του πραγματικού κόστους των μονάδων.

Υπό συζήτηση είναι επίσης τόσο το ύψος της επιδότησης στο φυσικό αέριο όσο και ο μηχανισμός καταβολής της. Αν δηλαδή θα υπάρχει συνδυασμός κρατικής επιδότησης με έκπτωση από τη ΔΕΠΑ ή θα εφαρμοστεί μοντέλο ανάλογο με αυτό που ισχύει στην ηλεκτρική ενέργεια, όπου το σύνολο των επιδοτήσεων παρέχεται από την Πολιτεία μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

Τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις αναμένει και η αγορά. Κύκλοι των προμηθευτών εξέφραζαν σχετικά προβληματισμό για το ενδεχόμενο αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών ενώ επεσήμαιναν την ανάγκη να εφαρμοστεί σύστημα ανάλογο με του "Τειρεσία" για τους καταναλωτές με χρέη που μετακινούνται σε νέο πάροχο.

