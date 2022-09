Οικονομία

Χατζηδάκης για αναδρομικά: Δεν εξαπατήθηκαν οι συνταξιούχοι από την Κυβέρνηση (βίντεο)

Τι είπε ο Υπ. Εργασίας για το ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν τελικώς τα αναδρομικά. Τι είπε για το νέο πρόγραμμα δανείων με ευνοϊκούς όρους για την αγορά κατοικίας από νέα ζευγάρια.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε το πρωί της Παρασκευής ο Υπουργός Εργασίας, σχετικά με τα νέα μέτρα για την στέγαση νέων ζευγαριών, αλλά και τα αναδρομικά των συνταξιούχων.

Όπως επεσήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης, «δίνουμε άτοκα τα τρία τέταρτα του στεγαστικού δανείου δάνεια, το επιτόκιο θα είναι 1%. Όσο και να ανέβουν τα επιτόκια δανείων στην αγορά, το πρόγραμμα αυτό θα συνεχίσει να έχει χαμηλότερα δάνεια».

Σημείωσε πως υπάρχει όριο για ελάχιστο εισόδημα του δικαιούχου «για να υπάρχει μια εγγύηση ότι υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής», ενώ το ανώτατο όριο εισοδήματος για τους δικαιούχους είναι όσο και αυτό για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αυξήθηκε φέτος.

Ο Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι το πρόγραμμα που εξειδικεύθηκε την Πέμπτη, αφορά τα παλιότερα κτήρια γιατί σε αυτά είναι χαμηλότερες οι τιμές. «Έχουμε κάνει την άσκηση για το που μπορεί να εφαρμοστεί, με προτεραιότητα σε περιοχές χαμηλής και μέσης τιμής ανά τετραγωνικό. Το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και σε περιοχές όπως η Αγία Παρασκευή στην Αττική ή η Τούμπα στην Θεσσαλονίκη, δεν είπαμε ότι θα λειτουργήσει στην Εκάλη».

Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε πως όλη η διαδικασία θα γίνεται από τις τράπεζες, αναφέροντας πως «Εμείς διευκολύνουμε να δοθούν τραπεζικά δάνεια. Έχουμε δώσει το εξής παράδειγμα: για δάνειο 100.000 ευρώ, η δόση που θα δίνεις θα είναι 275-285 ευρώ, οπότε τι κάνεις; Παίρνεις ένα δάνειο, πληρώνεις ένα νοίκι και σου μένει το σπίτι. Αντί να νοικιάζεις το σπίτι, παίρνεις το δάνειο με χαμηλότοκο επιτόκιο, πληρώνεις ένα ποσό που είναι χαμηλότερο από το νοίκι και σου μένει και το σπίτι».

«Φυσικά θα λειτουργήσουν και τραπεζικά κριτήρια, αλλά πρέπει να το δει κανείς συνολικά. Εγώ δεν εμφανίζομαι ως “πολιτικός Αη Βασίλης” και να λέω “πάρτε κόσμε λεφτά”. Σε πρώτη φάση θα είναι έως 10.000 ωφελούμενοι. Θα δούμε την ζήτηση που θα υπάρχει, έχουμε κρατήσει 500 εκ. ευρώ για να επαναλάβουμε το πρόγραμμα εάν χρειαστεί», είπε ο Υπ. Εργασίας.

Σχετικά με την αύξηση του ορίου επένδυσης για την χορήγηση golden visa, ο κ. Χατζηδάκης είπε πως «διπλασιάστηκε το όριο για την βίζα από 250.000 σε 500.000 ευρώ, διότι έρχονται διάφοροι από το εξωτερικό, παίρνουν σπίτια, αλλά ωθούν προς τα πάνω τις τιμές. Είπαμε να αυξήσουμε το όριο για να είναι πάνω από 500.000 ευρώ. Πρέπει να προσαρμόζεται στις εξελίξεις της οικονομίας και της αγοράς, έχουμε ένα πρόβλημα με την στέγη του κόσμου και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε».

Για τα αναδρομικά των συνταξιούχων

Σχετικά με τα αναδρομικά των συνταξιούχων και ποιοι τελικώς πρόκειται να τα λάβουν, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε πως «το 2020, ο Πρωθυπουργός είπε στην Βουλή, σε σχέση με την απόφαση του ΣτΕ για τις κομμένες συντάξεις και τα κομμένα δώρα, είχε πει πως θα επεκτείνουμε την απόφαση για τις κύριες συντάξεις, αλλά για ότι άλλο δεν υπάρχουν τα χρήματα. Πέρασε νόμος, έγινε επ΄ αυτού του νόμου προσφυγή και βγήκε απόφαση πριν από 2-3 μήνες που δικαιώνει την Κυβέρνηση».

«Δεν εξαπατήθηκαν οι πολίτες, υπάρχει δήλωση του Πρωθυπουργού στην Βουλή, τον Ιούλιο του 2020 και πέρασε νόμος αμέσως μετά», υποστήριξε ο Υπ. Εργασίας, απαντώντας στις επικρίσεις και τα σχόλια του Γιώργου Παπαδάκη.

Ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ακόμη πως η Κυβέρνηση αυτή διόρθωσε αδικίες πολλών ετών σε βάρος των συνταξιούχων και συνεχίζει την στήριξη των συνταξιούχων, με την αύξηση των συντάξεων και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, προσθέτοντας πως «σε μια σειρά από τομείς της κοινωνικής πολιτικής έχουμε προχωρήσει προς τα εμπρός, όπως με το επίδομα για κάθε νεογέννητο παιδί, μια σειρά από έκτακτα επιδόματα για οικονομικά ευάλωτους και κάνουμε μια οικονομική πολιτική, σίγουρα όχι αυτή που θα θέλαμε, αλλά κάνουμε μια κοινωνική πολιτική που δεν θα γινόταν αν δεν είχε πάρει μπροστά η οικονομία και αν ήταν άλλη κυβέρνηση στα πράγματα».

