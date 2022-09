Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στον Πύργο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διπλή η πρωινή επίσκεψη… του "Εγκέλαδου" στην Ηλεία.

Δύο ασθενείς σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές, στις 09:05 και στις 09:25 σήμερα, στην πόλη του Πύργου, καθώς και σε άλλες περιοχές της Ηλείας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πρώτη σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή, 26 χιλιόμετρα, νότια, νοτιοδυτικά του Πύργου.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 25 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά του Πύργου.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα έγινε αισθητή η δεύτερη σεισμική δόνηση, η οποία, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή, 18 χιλιόμετρα, νότια, νοτιοδυτικά του Πύργου.

Επίσης, σύμφωνα και με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 27 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά του Πύργου.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Καβάλα: καρτέρι θανάτου σε 52χρονο

Σε δίκη ο 73χρονος που βίασε την ανάπηρη κόρη του

Βιασμός ανήλικης: Έρανος για αποζημίωση σε συγγενείς του βιαστή που σκότωσε η 15χρονη