Στέγη - Κυκλάδες: Δάσκαλοι μένουν σε... σχολεία και κάμπινγκ! (βίντεο)

Για οξύ πρόβλημα στέγασης, λόγω και των υψηλών ενοικίων, κάνουν λόγο οι εκπαιδευτικοί, που ζητούν ιδιαίτερη μέριμνα για όσους διορίζονται σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς κι ακριτικές περιοχές.

Παραμένει δύσκολη, αν και βελτιώνεται η εικόνα με την εύρεση κατοικίας για εκπαιδευτικούς, φοιτητές και δημοσίους υπαλλήλους στις Κυκλάδες όσο οδεύουμε προς το τέλος τουριστικής περιόδου, αλλά το πρόβλημα παραμένει υπαρκτό σε αρκετά νησιά.

Η μεγάλη διείσδυση των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές με χαμηλό απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα και οι Κυκλάδες είναι μία από αυτές.

Πρόκειται ίσως για το μεγαλύτερο ζήτημα που καλείται να διαχειριστεί η πολιτεία, καθώς ιδίως φέτος, που οι βραχυχρόνιες μισθώσεις όχι μόνο επέστρεψαν στο επίπεδο του 2019, αλλά είχαν ακόμη υψηλότερες επιδόσεις, παρατηρήθηκαν ανυπέρβλητα προβλήματα στις περιοχές υψηλού τουρισμού με την εύρεση κατοικιών για τη φιλοξενία γιατρών, εκπαιδευτικών, και άλλου μόνιμου προσωπικού, που προέρχεται από άλλες πόλεις της χώρας. Το ίδιο ισχύει και αυτήν την περίοδο με τους φοιτητές, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες επιδιώκουν την εκμίσθωση των ακινήτων τους με τη σεζόν, δηλαδή από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο και στη συνέχεια να αναζητήσουν ξένους επισκέπτες μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα έντονα σε δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων όπως Πάρος, Μύκονος, Σαντορίνη, Νάξος, Σύρος, Μήλος και Αντίπαρος, των Επτανήσων (π.χ. Κέρκυρα, Ζάκυνθος) και ακόμη περισσότερο στην Κρήτη (π.χ. Χανιά, Ηράκλειο).

Στις αρχές του Σεπτέμβρη, σύμφωνα με το cyclades24.gr, η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, όμως με την πάροδο του χρόνου και με το τέλος της τουριστικής περιόδου όλο και περισσότερο καταλύματα κάνουν την εμφάνισή τους ως διαθέσιμα για ενοικίαση έστω και εποχιακή. Σε όλα τα παραπάνω νησιά υπάρχουν εκπαιδευτικοί (όπως και φοιτητές στην Σύρο) οι οποίοι περιμένουν στην αναμονή και έχουν ανοιχτή επικοινωνία με τα κατά τόπους μεσιτικά γραφεία, ελπίζοντας να βρουν άμεσα διαθέσιμο και αξιοπρεπές σπίτι για να διαμείνουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Εν τω μεταξύ, οι εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί φέτος στα νησιά, όπως είπε στον ΑΝΤ1 και ο Τάκης Μηλιάδης, Πρόεδρος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θήρας και Νήσων, αναγκάζονται να μένουν είτε μέσα στα σχολεία είτε σε κάμπινγκ είτε φιλοξενούμενοι συναδέλφων που έχουν νοικιάσει ήδη σπίτι.

