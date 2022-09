Παράξενα

Πάτρα: Έδειραν οδηγό λεωφορείου γιατί τους ζήτησε να πληρώσουν εισιτήριο

Σύμφωνα με τη καταγγελία, πρωταγωνιστές του επεισοδίου ήταν μια ομάδα Ρομά.

Σοβαρό επεισόδιο σε βάρος οδηγού σε λεωφορείου του αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας (γραμμή Νο 1) κατά τη διάρκεια του δρομολογίου. Σύμφωνα με όσα ο ίδιος κατήγγειλε στη Διοίκηση του Αστικού ΚΤΕΛ, δέχθηκε επίθεση από ομάδα Ρομά ενώ εκτός από τον ξυλοδαρμό τού πέταξαν και ένα ποτήρι με καφέ.

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Γιάννης Ρήγας, κάποιοι Ρομά ανέβηκαν την Τετάρτη στο συγκεκριμένο λεωφορείο της γραμμής και αρνήθηκαν να πληρώσουν εισιτήριο. Ο οδηγός τούς έκανε παρατήρηση και μεταξύ τους άρχισε έντονος διάλογος.

Ο οδηγός τούς παρακάλεσε να κατέβουν από το όχημα και τότε εκείνοι τον χτύπησαν στο πρόσωπο ενώ ένας του πέταξε στο πρόσωπο το ποτήρι με τον καφέ που κρατούσε! Μέχρι ο οδηγός να προλάβει να αντιδράσει και να καλέσει τις Αρχές, οι Ρομά είχαν εξαφανισθεί.

«Είναι γεγονός ότι η παραβατικότητα της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας έχει αυξηθεί. Όχι από όλους, αλλά από συγκεκριμένα άτομα τα οποία γνωρίζει η Αστυνομία το πώς κινούνται» δήλωσε στην «Πελοπόννησο» ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας Χάρης Τσίτσικας.

Ο κ. Ρήγας έδωσε διευκρινίσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σε άλλο σημείο της πόλης (Πλ. Μαρούδα) έγινε ο τραυματισμός της γυναίκας – επιβάτιδος σε λεωφορείο της γραμμής. «Ο οδηγός του λεωφορείου πάτησε φρένο επειδή ακριβώς μπροστά του πέρασε κάποιος ώστε να μην τον χτυπήσει. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο και η γυναίκα έπεσε μέσα στο λεωφορείο και είχε ελαφρύ τραυματισμό» τόνισε ο κ. Ρήγας. Να υπενθυμίσουμε ότι επί τόπου είχε βρεθεί δικυκλιστής του ΕΚΑΒ ο οποίος έδωσε τις πρώτες βοήθειες στην άτυχη επιβάτιδα.

