Δίκη Φιλιππίδη - Δημητρακόπουλος: ο Μπιμπίλας, το “τσαλάκωμα”, η Νίνου και τα χάπια (βίντεο)

Ένταση στον “αέρα” της εκπομπής “Το Πρωινό” ανάμεσα στον δικηγόρο και την Φωτεινή Πετρογιάννη. Ποια μομφή άφησε ο δικηγόρος για τον Πρόεδρο του ΣΕΗ και τι είπε για τις απειλές της συζύγου του κατηγορούμενου.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε την Παρασκευή ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη, για όσα εκτυλίσσονται τις τελευταίες ημέρες εντός και εκτός της δικαστικής αίθουσας, όπου διεξάγεται η δίκη του ηθοποιού για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού.

Ερωτηθείς για τις νέες κλήσεις μαρτύρων από το δικαστήριο, μεταξύ των οποίων οι Ζέτα Μακρυπούλια και Θάλεια Ματίκα, ο ποινικολόγος επεσήμανε πως ήταν «πρωτοβουλία και απόφαση του δικαστηρίου, ύστερα από πρόταση της Εισαγγελέως και όχι πρόταση των δικηγόρων της μιας ή της άλλης πλευράς. Σίγουρα κάπως εμπλέκονται στην υπόθεση οι μάρτυρες που εκλήθησαν από την Εισαγγελέα».

Συνέχισε λέγοντας πως «έχουμε μια κυρία που καταγγέλλει ότι το 2008 βιάστηκε από τον Πέτρο Φιλιππίδη, δεν έγινε συνουσία, δεν έγινε πράξη, αλλά έγινε μια πράξη με βία που θεωρείται βάσει του νόμου βιασμός, καθώς βάσει νόμου ακόμη και η διείσδυση δακτύλων θεωρείται βιασμός. Η καταγγελία αναφέρει ότι ενώ γίνονταν πρόβες, στην διάρκεια των προβών, ο Πέτρος Φιλιππιδης έκανε την πράξη σε βάρος της. Μετά την πράξη η καταγγέλλουσα είπε ότι συνάντησε την Ζέτα Μακρυπουλια στις τουαλέτες του θεάτρου και είχαν μια στιχομυθία. Το δικαστήριο θέλει να εξετάσει την αξιοπιστία της καταγγέλλουσας και για αυτό κάλεσε την κ. Μακρυπούλια για να επιβεβαιώσει την συνάντηση αυτή».

Οι τόνοι στην συζήτηση, ανάμεσα στον Μιχάλη Δημητρακόπουλο και την Φωτεινή Πετρογιάννη ανέβηκαν, ενώ ο συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη αναφερόταν στην κατάθεση του Σπύρου Μπιμπίλα και όσα ακολούθησαν

Όπως είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, «αυτό που στενοχώρησε τον Πέτρο Φιλιππίδη, την Ελπίδα και τον γιό τους τον Δημήτρη, ήταν η φοβερή ανακρίβεια πως ο Πέτρος Φιλιππίδης, το 2019, όπως είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας, τα έριξε στην φίλη του γιού του και για αυτό έφυγε τότε το παιδί από το σπίτι».

Υποστήριξε πως «ο Δημήτρης Φιλιππίδης έφυγε από το σπίτι από το 2016 και αυτονομήθηκε. Αυτό που είπε ο κ. Μπιμπίλας είναι ένα ψέμα και έγινε για να πλήξει την εικόνα του Πέτρου Φιλιππίδη. Ήταν ένα γεγονός που δεν σχετίζεται με την υπόθεση που εξετάζεται στο δικαστήριο. Ζητήσαμε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του κ. Μπιμπίλα με την κ. Νίνου, για να καταρρίψει όσα είπε, αλλά το δικαστήριο δεν το δέχθηκε. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα γιατί όπως είπε “όσα αναφέρει ο κ .Μπιμπίλας δεν έχουν καμία σχέση με τις κατηγορίες τις οποίες δικάζουμε”».

Ο κ. Δημητρακόπουλος επανέλαβε πολλάκις ότι ο Σπύρος Μπιμπίλας κατέθεσε ψεύδη στο δικαστήριο. Ερωτηθείς για τα κίνητρα που αποδίδονται από την πλευρά του Πέτρου Φιλιππίδη στον Πρόεδρο του ΣΕΗ, σχετικά με όσα του καταλογίζουν, είπε πως «το κάνει για να καταστρέψει την προσωπικότητα του Πέτρου Φιλιππίδη. Η σκέψη του Πέτρου Φιλιππίδη είναι ότι “επί 30 χρόνια ερχόταν στο σπίτι μας, κοιμόταν, λέγαμε τα προβλήματα μας, συνέβαλα και εγώ πολλές φορές να βρει δουλειά και τώρα λέει αυτά για μένα;”». Δεν ξέρει τους λόγους που θέλει να τον καταστρέψει ηθικά».

«Ο κ. Μπιμπίλας λέει πράγματα ανεπίτρεπτα ότι “την έπεσε” ο Πέτρος Φιλιππίδης στην σύντροφο του γιού του και ότι σε κάθε παράσταση τα έφτιαχνε με μια πρωταγωνίστρια, με μια ηθοποιό», είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, προσθέτοντας πως «Ο Μπιμπίλας προσπαθεί να τον τσαλακώσει ως προσωπικότητα γιατί δεν ξέρει τίποτα για τις πράξεις που κατηγορείται, γιατί έτσι πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να αντλήσουν ένα επιχείρημα ότι αυτός (ενν. ο Πέτρος Φιλιππίδης) είναι ένας αδίστακτος άνθρωπος» και επομένως…».

Ο Γιώργος Λιάγκας μετέφερε "στον αέρα" το περιεχόμενο γραπτών μηνυμάτων που του έστειλε εκείνη την στιγμή ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος ανέφερε πως «δεν είπα ποτέ ότι την έπεσε στην σύντροφο του Δημήτρη ή ότι έφυγε τότε από το σπίτι. Είπα ότι αυτές τις πληροφορίες δεν τις ξέρω εγώ, αλλά μου τις μετέφερε η Ελπίδα Νίνου. Εγώ είπα στο δικαστήριο την πλήρη αλήθεια».

Σχολιάζοντας τα λεγόμενα αυτά, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος απάντησε πως «Μόνο ο Θεός λέει την πλήρη αλήθεια. Οι άνθρωποι λένε πολλές φορές μισές αλήθειες ή και ψέματα. Κανένας δεν έχει το φωτοστέφανο ότι λέει πάντα την αλήθεια».

Ακόμη, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος κλήθηκε να σχολιάσει όσα είπε την προηγούμενη ημέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο σκηνοθέτης Δημήτρης Αρβανίτης, ο οποίος αποκάλεσε «συνεργό του Πέτρου Φιλιππίδη την Ελπίδα Νίνου».

«Όσα είπε ο κ. Αρβανίτης είναι βαρύτατες συκοφαντίες, αυτά που είπε δεν τα έχουν πει ούτε οι καταγγέλλουσες ότι “η Ελπίδα Νίνου είναι συνεργός του Πέτρου Φιλιππίδη”. Μας στέλνει μηνύματα η Ελπίδα Νίνου και λέει “μήπως η λύση είναι να πάρω χάπια με όλα αυτά που ακούω να λέγονται για μένα;” και προσπαθώ να την ηρεμήσω από το πρωί και να μην κάνει κακό στον εαυτό της, λέγοντας πως προέχει η ζωή της και να είναι καλά», επεσήμανε ο δικηγόρος.

