Στόλτενμπεργκ: Ελλάδα και Τουρκία να λύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικά μέσα

Ο Γ.Γ του ΝΑΤΟ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση διατήρησε την πάγια τακτική του να κρατά ίσες αποστάσεις κι από τις δυο χώρες.

Ο Γ.Γ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Foreign Policy και δέχθηκε σειρά ερωτήσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αντίδραση του ΝΑΤΟ, για τις προκλήσεις που θέτει η Κίνα στη Δύση και το ΝΑΤΟ, αλλά και για την υφή και το μέλλον του ΝΑΤΟ εντός ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου. Όπως δήλωσε, το ΝΑΤΟ είναι η πιο επιτυχημένη αμυντική συμμαχία στην ιστορία και η επιτυχία του οφείλεται στην ενότητα των μελών του και στην ικανότητα του Οργανισμού να εξελίσσεται και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις στο πλαίσιο ενός μεταβαλλόμενου κόσμου.

Τέλος, ο δημοσιογράφος έθεσε στον κ. Στόλτενμπεργκ και την ακόλουθη ερώτηση η οποία αφορούσε τη στάση της Τουρκίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, με αναφορά στις σχετικές επιστολές που έχει αποστείλει η Ελλάδα στη Συμμαχία.

Ερώτηση: Σχετικά με την Τουρκία. Λάβατε επιστολές από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας με τις οποίες προειδοποιεί το ΝΑΤΟ για πιθανό δεύτερο πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος, κατηγορώντας ακολούθως την Τουρκία για επιθετική δράση η οποία είναι ενοχλητική (disturbing) για την ενότητα της Συμμαχίας, τίθεται επίσης το ζήτημα της εισδοχής της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Βλέπετε την Τουρκία ως ένα προβληματικό παιδί που παρεμποδίζει την ενότητα του ΝΑΤΟ;

Γ.Γ. ΝΑΤΟ: Και οι δύο, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι μας στο ΝΑΤΟ. Έχουν υπάρξει μέλη αυτής της Συμμαχίας για πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες και συμβάλλουν στην κοινή μας ασφάλεια με διαφορετικούς τρόπους, κάτι το οποίο εκτιμούμε. Υπάρχουν κάποιες διαφορές, κάποιες διαφωνίες, και φυσικά το μήνυμά μας είναι ότι αυτές οι διαφορές πρέπει να επιλυθούν με διπλωματικά μέσα. Είναι σημαντικό να αποφευχθούν οποιαδήποτε στρατιωτικά περιστατικά ή ατυχήματα, για παράδειγμα στο Αιγαίο. Γι’ αυτό το ΝΑΤΟ έχει εγκαθιδρύσει έναν μηχανισμό αποσυμπίεσης (deconfliction mechanism), όπου η Τουρκία και η Ελλάδα συμμετέχουν για να αποτραπεί και να μειωθεί ο κίνδυνος περιστατικών ή ατυχημάτων, όπως είδαμε προηγουμένως τη δεκαετία του 1990, μια παρόμοια κατάσταση που οδήγησε σε πολύ σοβαρά περιστατικά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Για την Τουρκία επιπλέον, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ο σύμμαχος του ΝΑΤΟ ο οποίος έχει υποφέρει περισσότερο από τρομοκρατικές επιθέσεις και λαμβάνουμε σοβαρά (σ.σ. υπ’ όψιν) τις εκφραζόμενες ανησυχίες σχετικά με αυτές τις απειλές. Γι’ αυτό καλωσορίζω την ιστορική απόφαση των 30 συμμάχων του ΝΑΤΟ να προσκαλέσουν τη Φινλανδία και τη Σουηδία να εισέλθουν στη Συμμαχία, καθώς και το ότι η Τουρκία, η Φινλανδία και η Σουηδία μπόρεσαν να συμφωνήσουν στη Μαδρίτη μέσω κοινής δήλωσης και πολυμερούς συμφωνίας για το πώς θα αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, κάτι που είναι σημαντικό για όλους μας.

