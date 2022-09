Κοινωνία

Ασέλγεια σε ανήλικες: Ποιος είναι ο δάσκαλος και τηλεπαρουσιαστής που συνελήφθη (εικόνες)

Στην δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν εισαγγελικής διάταξης, τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες του άνδρα που κατήγγειλαν οι δύο αδελφές.

Από την Ελληνική Αστυνομία δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες και η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του 62χρονου συνταξιούχου εκπαιδευτικού και πρώην παρουσιαστή τηλεμάρκετινγκ για τα αδικήματα:

γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους συμπληρώνοντας τα δώδεκα έτη, κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκων συμπληρωσάντων τα δεκατέσσερα έτη, κατ’ εξακολούθηση και πορνογραφία ανηλίκων.

Όπως αναφέρεται από την ΕΛ.ΑΣ. "η Συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση του, τη διευκόλυνση διερεύνηση της επίδοσης – συμμετοχής του και σε άλλες ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινες πράξεις, σε βάρος μεγάλου αριθμού και άλλων θυμάτων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσε.