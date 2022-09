Κοινωνία

Τηλεφωνική απάτη με “ποινικές εκκρεμότητες”: Προειδοποίηση από την Αστυνομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες εφιστά η ΕΛ.ΑΣ. Ποια τεχνάσματα μετέρχοντια οι επιτήδειοι, που μέσω ηχογραφημένων μηνυμάτων, επιχειρούν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες.

Ανακοίνωση - ειδοποίηση στους πολίτες για μεγάλη απάτη που είναι σε εξέλιξη, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, με σκοπό των δραστών να αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, οικονομικά στοιχεία ή και κωδικούς ασφαλείας για πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εξέδωσε την Παρασκευή η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή καταγγελίες που έχει δεχθεί η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καταγγέλλονται περιπτώσεις προσπαθειών εξαπάτησης πολιτών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό να τους αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, οικονομικά στοιχεία ή και κωδικούς ασφαλείας.

Οι τηλεφωνικές κλήσεις πραγματοποιούνται από σταθερά ή κινητά τηλέφωνα με χρήση ηχογραφημένου μηνύματος στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα. Οι δράστες στις κλήσεις αυτές, προσποιούμενοι αστυνομικές Αρχές, προτρέπουν τους πολίτες να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να ενημερωθούν για ποινικές εκκρεμότητες που δήθεν εκκρεμούν σε βάρος τους.

Κατόπιν των ανωτέρω η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνιστά στους πολίτες:

να είναι προσεκτικοί με τέτοιου είδους τηλεφωνικές κλήσεις,

να κρατούν τον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο τους έχουν καλέσει,

να μην καλούν πίσω έναν αριθμό που τους γνωστοποιήθηκε μέσω φωνητικού μηνύματος,

να είναι επιφυλακτικοί – να μην συζητάνε με οποιονδήποτε τους καλεί και ζητάει ευαίσθητες πληροφορίες,

να μην αποκαλύπτουν τους κωδικούς της ηλεκτρονικής τραπεζικής, τα στοιχεία της κάρτας τους ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

να μην δίνουν, σε καμία περίπτωση, τον κωδικό “PIN” της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή τον κωδικό πρόσβασης του τραπεζικού τους λογαριασμού μέσω e-banking.

Σημειώνεται ότι, οι πολίτες μπορούν να αντλούν χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή της εξαπάτησής τους στον «Οδηγό του Πολίτη», που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) καθώς επίσης και μέσω των επίσημων λογαριασμών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στα ακόλουθα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Ειδήσεις σήμερα:

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Οι κυβερνήτες και οι προβλέψεις για το τριήμερο (βίντεο)

Τζένη Ασημινιός: Η γυναίκα που φίλησε τον Κάρολο στο Μπάκιγχαμ (βίντεο)

Δολοφονία στην Καβάλα: Πατέρας δύο παιδιών το θύμα