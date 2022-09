Πολιτική

Τουρκία για Μικρασιατική Καταστροφή: Η Ελλάδα προσπαθεί να παραπλανήσει με ψέματα

Την δική του ανιστόρητη εκδοχή, παρουσιάζει το τουρκικό ΥΠΕΞ, για τα γεγονότα που οδήγησαν στον ξεριζωμό του ελληνισμού από την Μικρά Ασία.

Οι ελληνικές αρχές προσπαθούν να παραπλανήσουν με ψέματα διαστρεβλώνοντας τα ιστορικά γεγονότα του 1922, υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ απαντώντας ουσιαστικά στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η Τουρκία ξερίζωσε τον ελληνισμό από την Μικρά Ασία.

Στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, αναφέρεται ότι «βλέπουμε ότι οι ελληνικές αρχές, με εκτός πραγματικότητας και παράλογες δηλώσεις και δραστηριότητες με την ονομασία “Μικρασιατική Καταστροφή”, προσπαθούν να ξεχάσουν την ήττα του ελληνικού στρατού κατά την εισβολή του στην Ανατολία και τα βάρβαρα εγκλήματα που διέπραξε κατά της ανθρωπότητας ως αποτέλεσμα της περιπέτειας στην οποία μπήκε πριν από εκατό χρόνια, και να παραπλανήσουν με ψέματα την ίδια την κοινή γνώμη τους και τη διεθνή κοινότητα διαστρεβλώνοντας τα ιστορικά γεγονότα».

«Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα έχει αποδεχθεί τα εγκλήματά της κατά της ανθρωπότητας και έχει καταδικαστεί να καταβάλει αποζημίωση για τις μαζικές δολοφονίες και καταστροφές που διέπραξε κατά του άμαχου πληθυσμού στην Ανατολία, σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λοζάνης, το οποίο αναφέρει ότι: η Ελλάδα αναγνωρίζει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις ενέργειες του ελληνικού στρατού ή της ελληνικής διοίκησης στην Ανατολία, κατά παράβαση των νόμων του πολέμου» υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ «όλος ο κόσμος είναι μάρτυρας ότι η Ελλάδα, η οποία δεν παίρνει κανένα μάθημα από την ιστορία, ακόμα και σήμερα, συνεχίζει να διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με τις αδίστακτες ενέργειές της, αφήνοντας αβοήθητους μετανάστες να πεθάνουν, χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ γυναικών και παιδιών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η Τουρκία θα συνεχίσει να υπενθυμίζει στην Ελλάδα, η οποία προσπαθεί να διαστρεβλώσει τα ιστορικά γεγονότα με ψέματα, τα μελανά σημεία της ελληνικής ιστορίας και παρόντος, και θα συνεχίσει να λέει την αλήθεια στη διεθνή κοινότητα. Καλούμε για άλλη μια φορά την Ελλάδα να συνέλθει και να σταματήσει να υποκινεί το μίσος μέσω της παραποίησης των γεγονότων».

