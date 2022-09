Οικονομία

Εξωδικαστικός μηχανισμός - ρύθμιση οφειλών: πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί

Πόσες ρυθμίσεις οφειλών έχουν γίνει έως τώρα. Τα δημογραφικά στοιχεία των δανειοληπτών που αναζητούν λύση μέσω του εξωδικαστικού.

«Το ενδιαφέρον των οφειλετών για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (ν.4738/2020) συνεχίζεται, καθώς οι ρυθμίσεις, οι οριστικές υποβολές και οι νέες αιτήσεις παρουσιάζουν θετική δυναμική», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέχρι τέλος Αυγούστου 2022, έχουν υποβληθεί οριστικά 7.670 αιτήσεις, ύψους 4 δισ. ευρώ, ενώ έχουν γίνει συνολικά 840 ρυθμίσεις οφειλών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 176 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά της δυναμικής αυτής είναι τα στοιχεία του Αυγούστου, απ’ όπου προκύπτει ότι εισήλθαν στην πλατφόρμα 1.007 νέες αιτήσεις και υποβλήθηκαν οριστικά 727 (διαφάνειες 3,9).

Καθοριστικό ρόλο στην θετική αυτή εικόνα έχει η σημαντική αύξηση της εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς, σε σχέση με το τρίμηνο Μάιος - Ιούλιος 2022. Συγκεκριμένα, κατά τον μήνα Αύγουστο η εγκρισιμότητα των χρηματοδοτικών φορέων κυμάνθηκε στο 78% (διαφάνεια 7).

Οι λύσεις που προτείνονται είναι ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν διαγραφή οφειλών. Συγκεκριμένα, στις πολυμερείς ρυθμίσεις η μέση διαγραφή χρέους ανέρχεται σε 24,9% για τους χρηματοδοτικούς φορείς και 15,7% για το Δημόσιο (διαφάνεια 11).

Όσον αφορά στα δημογραφικά στοιχεία των δανειοληπτών που αναζητούν λύση μέσω του εξωδικαστικού, η συντριπτική πλειοψηφία είναι φυσικά πρόσωπα για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς. Συγκεκριμένα 78% των οφειλών που βρίσκονται στον εξωδικαστικό αφορούν χρηματοδοτικούς φορείς και το 74% των αιτούντων είναι φυσικά πρόσωπα (διαφάνεια 5).

«Τα ενθαρρυντικά αυτά στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι συνεχείς προσπάθειες των τελευταίων μηνών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αποδίνουν καρπούς.

To Υπουργείο Οικονομικών, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, συνεχίζει τις προσπάθειες με συνεχείς παρεμβάσεις βελτίωσης της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού. Στόχος μας, η οικονομική ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων εφαρμόζοντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα διαθέσιμα εργαλεία ρύθμισης οφειλών», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

