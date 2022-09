Κοινωνία

Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων με μέλη από 11 ετών!

Πέντε παιδιά συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται άλλα τέσσερα. Αρχηγικό ρόλο στις ληστείες και τις κλοπές της συμμορίας, είχε ένας 13χρονος.

Στη σύλληψη πέντε ανήλικων παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών, τα οποία φέρονται να είναι μέλη της εγκληματικής ομάδας που προέβαινε συστηματικά σε ληστείες και κλοπές στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας Αχαρνών, προχώρησαν οι αρχές μετά από οργανωμένη επιχείρηση που έγινε χθες (15/9) στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σε βάρος των συλληφθέντων και τεσσάρων ταυτοποιημένων μελών της συμμορίας που αναζητούνται, ηλικίας από 11 έως 15 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας τα μέλη της οποίας διαπράττουν κλοπές και ληστείες κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων. Ακόμη, ταυτοποιήθηκαν επιπλέον πέντε Έλληνες που συνέδραμαν την εγκληματική δράση της συμμορίας ως συνεργοί.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ μετά από διερεύνηση περιστατικών ληστειών και κλοπών στην περιοχή αυτή με παρόμοιο τρόπο δράσης, που χαρακτηρίζονταν από εκδήλωση βίας σε βάρος των παθόντων, αποκαλύφθηκε και πιστοποιήθηκε η δράση συμμορίας ανηλίκων με αδιάλειπτη δράση, συγκεκριμένη δομή και κατανομή εναλλασσόμενων ρόλων στα μέλη της.

Αρχηγικό ρόλο φέρονται να κατείχαν δύο μέλη της ομάδας (ένας 13χρονος και ένας 15χρονος), οι οποίοι ανέλαβαν τα «επιχειρησιακά ηνία» της διεύθυνσης της συμμορίας από προηγούμενα ενήλικα μέλη που έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί σε προγενέστερο χρόνο.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας στοχοποιούσαν και ακινητοποιούσαν διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, με δύο τρόπους. Είτε κρύβονταν και πετάγονταν ξαφνικά μπροστά τους στη μέση του δρόμου, είτε τοποθετώντας διάφορα εμπόδια στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια, τα μέλη της συμμορίας περικύκλωναν το όχημα και με χρήση βίας αφαιρούσαν από τον εκάστοτε οδηγό προσωπικά αντικείμενα και χρηματικά ποσά.

Σε κάποιες περιπτώσεις θύματα της εγκληματικής τους δραστηριότητας έπεσαν θύματα οδηγοί ταξί -τους οποίους καλούσαν, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω εφαρμογών- καθώς και διερχόμενοι διανομείς. Χρησιμοποιώντας τις ίδιες τακτικές τα μέλη της συμμορίας επιτίθονταν και σε βάρος διερχόμενων πεζών πολιτών.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, εξιχνιάστηκαν: 17 ληστείες σε βάρος διερχόμενων οδηγών οχημάτων, 7 ληστείες σε βάρος οδηγών ταξί, 3 ληστείες σε βάρος διερχόμενων πεζών, 1 ληστεία σε βάρος μαθητών έξωθεν σχολικού συγκροτήματος, 8 κλοπές από οδηγούς ταξί και οχημάτων,3 κλοπές από διερχόμενους πεζούς, 1 κλοπή από οικία και 1 κλοπή από σχολικό κτίριο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών.

