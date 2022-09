Υγεία - Περιβάλλον

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα: Σχετίζεται με Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα;

Όσα πρέπει να ξέρετε για το Σύνδρομο που ταλαιπωρεί όλο και περισσότερους ανθρώπους. Αίτια, συμπτώματα, διάγνωση και θεραπεία του ΣΚΣ.

Ως σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (ΣΚΣ), χαρακτηρίζεται η νευροπάθεια του μέσου νεύρου, η οποία προκαλεί παραισθησίες, πόνο, αιμωδία και άλλα συμπτώματα στην κατανομή του μέσου νεύρου.

Το ΣΚΣ είναι μία από τις συχνότερες συμπιεστικές νευροπάθειες των άνω άκρων και το 95% περίπου όλων των παγιδευτικών νευροπαθειών καθώς και ο συχνότερος τύπος νοσημάτων από επανειλημμένες κακώσεις. Θεωρείται ότι οφείλεται σε συμπίεση του μέσου νεύρου σε κάποιο σημείο της διέλευσής του μέσα από τον καρπιαίο σωλήνα.

«Το μέσο νεύρο σχηματίζεται από τη συνένωση των έξω και έσω χορδών του βραχιονίου πλέγματος και φέρει ίνες, τόσο κινητικές, όσο και αισθητικές, προερχόμενες από το 6ο, 7ο και 8ο αυχενικό και 1ο θωρακικό σπονδυλικό τμήμα.

Οι κινητικές ίνες νευρώνουν όλους τους μυς της πρόσθιας επιφάνειας του αντιβραχίου, εκτός από τον ωλένιο καμπτήρα του καρπού και το ωλένιο ήμισυ του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων.

Οι αισθητικές ίνες του μέσου νεύρου νευρώνουν την παλαμιαία επιφάνεια των 3½ πρώτων δακτύλων (αντίχειρα, δείκτη, μέσου και κερκιδικού ημίσεος του παράμεσου)», αναφέρει η κ. Ελένη Κομνηνού Ρευματολόγος, Διευθύντρια Κλινικής Αυτοάνοσων Ρευματικών Παθήσεων στο Μetropolitan General.

Πού οφείλεται το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα;

Οι αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα ποικίλλουν:

Στενός σωλήνας: Υπάρχουν ασθενείς, οι οποίοι εμφανίζουν εκ γενετής στενό καρπιαίο σωλήνα

Χρόνια επιβάρυνση του χεριού: Άτομα με χειρωνακτικό επάγγελμα προσβάλλονται 3-7 φορές συχνότερα

Τραυματισμοί: Το κάταγμα της κερκίδας περιφερικά μπορεί να προκαλέσει το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Φλεγμονές: Τενοντοπάθειες στους 9 τένοντες που περιβάλλουν το νεύρο μπορούν να ασκήσουν πίεση

Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα: Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Η φλεγμονή του θυλάκου της άρθρωσης ή του ελύτρου των τενόντων, που παρουσιάζουν οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα μπορεί να προκαλέσει το σύνδρομο

Το ΣΚΣ είναι συχνό ακόμα και σε ασθενείς με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο και μερικές φορές η πρώτη εκδήλωση της νόσου

Νεφρική ανεπάρκεια: Ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση παρουσιάζουν συχνότερα σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Μεταβολικά νοσήματα-διαταραχές: Παθήσεις όπως ο διαβήτης, υπερθυρεοειδισμός, υποθυρεοειδισμός, η παχυσαρκία και η κύηση για τις γυναίκες, συνοδεύονται από υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης του συνδρόμου.

Η νόσος αφορά κυρίως στις γυναίκες και λιγότερο στους άνδρες.

Πώς εκδηλώνεται το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα;

Κυρίαρχο σύμπτωμα του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα είναι οι διαλείπουσες αιμωδίες του αντίχειρα, του δείκτη, του μέσου και του ημίσεως (κερκιδικού) του παράμεσου δακτύλου, δηλαδή στις περιοχές οι οποίες νευρώνονται από το μέσο νεύρο, ενώ το μικρό δάκτυλο σπάνια προσβάλλεται, δεδομένου ότι νευρώνεται από το ωλένιο νεύρο. Σε μερικές όμως περιπτώσεις, μπορεί να προσβληθούν όλα τα δάκτυλα εάν ταυτόχρονα έχει προσβληθεί και το ωλένιο νεύρο.

Οι αιμωδίες εμφανίζονται χαρακτηριστικά συνήθως το βράδυ.

Διάγνωση

Η διάγνωση της νόσου γίνεται με την καλή κλινική εξέταση. Απαραίτητο είναι να αποκλειστούν διάφορες παθήσεις που μοιάζουν με σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα γιατί:

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση ενός ρευματικού ή άλλου νοσήματος ή να είναι μέρος των εκδηλώσεων ενός ήδη γνωστού ή άγνωστου ρευματικού νοσήματος. Ο ασθενής μπορεί να μην έχει σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, αλλά κάποια άλλη πάθηση που μοιάζει με αυτό, π.χ. το μούδιασμα των χεριών να προέρχεται από πίεση άλλων νεύρων, όπως π.χ. η ριζαλγία (δηλαδή συμπίεση των νευρικών ριζών από δισκοπάθεια ή κήλη αυχενικού δίσκου). Το οίδημα (υποκειμενικό) που προκαλεί το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα στα χέρια αποδίδεται στη ρευματοειδή αρθρίτιδα ή άλλα ρευματικά νοσήματα και παραπέμπεται στον ρευματολόγο. Ο ασθενής, εκτός από το γνωστό μούδιασμα, μπορεί να έχει και πόνο στην περιοχή του καρπού, ο οποίος αποδίδεται σε αρθρίτιδα από ρευματικό νόσημα.

Θεραπεία

Εξαρτάται από το αν το ΣΚΣ είναι πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές. Αν οφείλεται σε κάποια υποκείμενη νόσο απαιτείται αντιμετώπισή της.

Συμπερασματικά

«Μόλις διαγνωστεί το ΣΚΣ δεν πρέπει να προβαίνουμε αμέσως σε χειρουργική επέμβαση, αλλά να λαμβάνεται ένα πλήρες ιστορικό του ασθενούς ώστε να διαπιστώνεται ή να αποκλείεται η ύπαρξη κάποιου νοσήματος που είναι δυνατόν να προκαλεί την εμφάνιση του συνδρόμου. Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση ενός αυτοάνοσου ρευματικού ή άλλου νοσήματος ή να είναι μέρος των εκδηλώσεων ενός ήδη γνωστού ή άγνωστου ρευματικού νοσήματος», καταλήγει η κ. Κομνηνού.

