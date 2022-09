Κόσμος

Μαδρίτη: Έκρηξη και φωτιά σε πολυκατοικία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκηνές πανικού σε πολυκατοικία της Μαδρίτης, στην οποία σημειώθηκε έκρηξη.

Έκρηξη, που προκλήθηκε προφανώς από διαρροή αερίου, προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε ένα κτίριο στην κεντρική συνοικία Μαλασάνα της Μαδρίτης, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και προκαλώντας το ξέσπασμα πυρκαγιάς, δήλωσε η αστυνομία της ισπανικής πρωτεύουσας.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και μια γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα, σύμφωνα με την υπηρεσία εκτάκτων περιστατικών της Μαδρίτης.

"Οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε είναι πως η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου", δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Πολλά κτίρια στο κέντρο της Μαδρίτης είναι παλιά και ετοιμόρροπα, με καταπονημένες υποδομές που προκαλούν συχνά ατυχήματα. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έσπασε ένας σωλήνας ύδρευσης, πλημμυρίζοντας ένα μέρος της συνοικίας Κομίγιας, ενώ πέρυσι έκρηξη αερίου κατέστρεψε ένα κτίριο στην περιοχή Λα Λατίνα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι.

Se ha producido una #explosion en un local en la calle San Vicente Ferrer, 28, #Centro. @BomberosMad esta trabajando en el punto sofocando un #incendio posterior. @SAMUR_PC ha atendido a una mujer con quemaduras en el 25%del cuerpo. @policiademadrid y @policia trabajando. pic.twitter.com/GTfghO7x6Y — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 16, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Καβάλα: καρτέρι θανάτου σε 52χρονο

Σε δίκη ο 73χρονος που βίασε την ανάπηρη κόρη του

Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων με μέλη από 11 ετών!