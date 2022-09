Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στον Πύργο Ηλείας

Πόσο εστιακό βάθος είχε ο σεισμός.



Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στον Πύργο Ηλείας σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρα.

Το επίκεντρο του ειναι 24 χιλιόμετρα Νότια- Νοτιοδυτικά του Πύργου Ηλείας.

