Θεοδωρικάκος: Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο γραφείο του και απειλές

Με απειλές για νέες επιθέσεις ανέλαβαν την ευθύνη για τις μπογιές και τις πέτρες οι συντάκτες της επιστολής.

Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με πέτρες και μπογιές που σημειώθηκε στις 10/9, στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, έγινε πριν από λίγο με κείμενο που αναρτήθηκε σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Στο μακροσκελές κείμενο γίνεται αναφορά στις λεπτομέρειες τις επίθεσης, όπου υπογραμμίζεται από τους συντάκτες του ότι αυτή την φορά ήταν οπλισμένοι μόνο με πέτρες, ενώ στην συνέχεια απειλούν ευθέως ότι θα επανέλθουν με νέες επιθέσεις κατά του υπουργού.

Ως αποστολέας του κειμένου φέρεται η ομάδα Α*.

Η Νέα Δημοκρατία αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Με την προκήρυξη ανάληψης ευθύνης για την επίθεση στο γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, οι θρασύδειλοι τραμπούκοι απειλούν ζωές! Απειλούν ευθέως τόσο τους αστυνομικούς, όσο και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκη Θεοδωρικάκο. Κανείς δεν τους φοβάται. Κανέναν δεν πτοούν. Η Δημοκρατία και η ελευθερία είναι πολύ πιο δυνατές από τις απειλές και τις επιθέσεις τους. Καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους».

