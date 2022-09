Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: προθεσμία για τον 52χρονο

Βαριές οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο άνδρας που χτύπησε την κόρη και την οικογένειά του.

Στον ανακριτή Χανίων αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Σάββατο ο 52χρονος από τα Χανιά που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία. Ο 52χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης καθώς υπήρξαν καταγγελίες ,ότι χτύπησε την 17χρονη κόρη του μέσα στο σπίτι της οικογένειας και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει και την κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών καθώς κατά την διαδικασία της σύλληψης του επιτέθηκε κατά γειτόνων του που ενημέρωσαν τις Αρχές και κατά αστυνομικών.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφωρο τριμελές πλημμελειοδικείο Χανίων ωστόσο η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου, προκειμένου τα θύματα της επίθεσης να καταθέσουν τα αποτελέσματα ιατροδικαστικής εξέτασης και ιατρικές βεβαιώσεις.

Ο 52χρονος αντιμετωπίζει ακόμα την κατηγορία της κατοχής όπλων, για την οποία θα δικαστεί την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, στο μονομελές πλημμελειοδικείο.

