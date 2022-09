Αθλητικά

Στίβος: Ο Μίλτος Τεντόγλου υποψήφιος για κορυφαίος αθλητής της Ευρώπης

Στη λίστα των δέκα καλύτερων αθλητών της Ευρώπης βρίσκεται το όνομα του Έλληνα Ολυμπιονίκη.

Τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή της Ευρώπης για το 2022 διεκδικεί ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς βρίσκεται -όπως αναμενόταν- στη λίστα των δέκα υποψηφίων που ανακοίνωσε σήμερα (16/9) η ευρωπαϊκή ομοσπονδία στίβου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του μήκους κατέκτησε μέσα στη χρονιά το χρυσό μετάλλιο στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα κλειστού και ανοιχτού στίβου και το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο του Ορεγκον, ενώ αναδείχθηκε νικητής και στο Diamond League.

Είναι η δεύτερη διαδοχική χρονιά που ο Τεντόγλου βρίσκεται στη δεκάδα των υποψηφίων, ενώ πέρυσι ήταν υποψήφιος και για τον τίτλο του κορυφαίου στον κόσμο.

Οι υποψήφιοι της ΕΑ στην κατηγορία ανδρών:

Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) μήκος

Κρίστιαν Τσεχ (Σλοβενία) δισκοβολία

Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) επί κοντώ

Γιάκομπ Ινγκεμπρίντσεν (Νορβηγία) 1.500 μ./5.000 μ.

Μαρσέλ Τζέικομπς (Ιταλία) 100 μ.

Κέβιν Μαγέρ (Γαλλία) δέκαθλο

Βόιτσεκ Νοβίτσκι (Πολωνία) σφυροβολία

Πέδρο Πιτσάρδο (Πορτογαλία) τριπλούν

Τζιανμάρκο Ταμπέρι (Ιταλία) ύψος

Τζέικ Γουάιτμαν (Μ. Βρετανία) 800 μ./1/500 μ.

Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι τρεις φιναλίστ ανά κατηγορία, ενώ ο νικητής θα ανακοινωθεί στο GALA της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, που θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου.

