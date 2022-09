Life

“Παγιδευμένοι”: Τι θα δούμε στα δύο πρώτα επεισόδια (εικόνες)

Με διπλό επεισόδιο κάνει πρεμιέρα η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου. Καταιγιστική πλοκή και συνεχείς ανατροπές κάθε Δευτέρα με Τετάρτη.

Μία δολοφονία ενώνει τον δρόμο δύο ανθρώπων, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων.

Παγιδευμένοι στη δίνη καταλυτικών για τη ζωή τους γεγονότων, αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση…

Η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Παγιδευμένοι» κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 22:00, θα ξετυλίγει το νήμα μιας δυνατής ιστορίας που θα μας καθηλώσει με την καταιγιστική πλοκή και τις συνεχείς ανατροπές της.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 19, ΤΡΙΤΗ 20 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η δικηγόρος Άννα Ροδίτη και ο Εισαγγελέας Δημήτρης Μαρκέτος. Δύο νομικοί που μοιράζονται το ίδιο πάθος στον αγώνα τους για την απόδοση της Δικαιοσύνης, χρησιμοποιώντας ο καθένας εντελώς αντίθετες μεθόδους.

Ο Δημήτρης, ακολουθώντας πάντα τους κανόνες, είναι ειλικρινής και σταθερός, ενώ η Άννα είναι επαναστάτρια, δεν έχει όρια και δεν την σταματάει πουθενά προκειμένου να πετύχει αυτό που θέλει. Αυτός είναι και ο λόγος που πάντα όταν συναντιούνται οι δρόμοι τους, η διαμάχη είναι αναπόφευκτη.

Ο Δημήτρης θα πιαστεί απροετοίμαστος όταν θα ανακαλύψει ότι η υπόθεση δολοφονίας ενός νεαρού κοριτσιού θα χτυπήσει συθέμελα την ίδια του την οικογένεια: ο αδελφός του, Θοδωρής, θεωρείται ο κύριος ύποπτος της υπόθεσης.

Ο Σπύρος Μαρκέτος, πατέρας του Δημήτρη και του Θοδωρή και Διοικητής της Αστυνομίας, θα βρεθεί μπροστά σ’ ένα τεράστιο δίλημμα. Ο Εισαγγελέας Σταύρος Μαυρίδης, που έχει αναλάβει την υπόθεση, αποφασίζει την κράτηση του Θοδωρή. Τα κίνητρά του είναι καθαρά ή μήπως κρύβουν μία προσωπική διαμάχη με τον Δημήτρη;

Ο Δημήτρης χρειάζεται έναν καλό και δυναμικό δικηγόρο για να σώσει τον αδελφό του. Όλα όσα καταλογίζει στην Άννα μέχρι τώρα, φαίνεται να είναι τα μόνα όπλα για να τον σώσει . Θα τον βοηθήσει η Άννα να αποδείξει την αθωότητα του αδελφού του; Είναι ο Θοδωρής πραγματικά αθώος; Γιατί κρατάει το στόμα του κλειστό σχετικά με το τι έκανε τη νύχτα του φόνου; Η μοναδική πληροφορία που τους δίνει, αποδεικνύεται ότι είναι ψέμα.

Οι δρόμοι της Άννας και του Δημήτρη συναντιούνται σ’ ένα σταυροδρόμι που δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν. Αμφισβητούν, πλέον, όλα όσα πίστευαν. Κανένας από τους δύο δεν γνωρίζει ότι η μοίρα τους παίζει ένα πολύ άσχημο παιχνίδι. Γιατί σ’ αυτόν τον αγώνα που ξεκινάνε μία συγκλονιστική αποκάλυψη θα ανατρέψει τα πάντα…

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H δραματική σειρά «Παγιδευμένοι» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, και θα καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό με την καταιγιστική πλοκή της κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:00

#Pagidevmenoi

