Σεισμός στην Κάτω Αχαΐα

Που εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 17.00 το απόγευμα στην Κάτω Αχαΐα σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρα.

Το επίκεντρο του ειναι 8 χιλιόμετρα Ανατολικά στην Κάτω Αχαΐα.

