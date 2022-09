Life

ΑΝΤ1+: “Τα τάπερ της Αλίκης” με την υπογραφή της Έλενας Ακρίτα (εικόνες)

Η Έλενα Ακρίτα υπέγραψε συμφωνία με το ΑΝΤ1+ και τα Antenna Studios για την δημιουργία μιας σειράς βασισμένης στο best seller μυθιστόρημά της.

“Τα τάπερ της Αλίκης”, το βραβευμένο κοινωνικό μυθιστόρημα της Έλενας Ακρίτα, έρχεται αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+, σε εκτέλεση παραγωγής των Antenna Studios.

Η καταξιωμένη ελληνίδα δημοσιογράφος, σεναριογράφος και συγγραφέας ήρθε σε συμφωνία με το ΑΝΤ1+ και τα Antenna Studios για τη δημιουργία μιας σειράς βασισμένης στο best seller μυθιστόρημά της.

«Τα τάπερ της Αλίκης», που έχουν τιμηθεί από το αναγνωστικό κοινό με το Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Μυθιστορήματος στα Βραβεία Public 2020, είναι ένα γλυκόπικρο σύμβολο της σκληρής και, ταυτόχρονα, τρυφερής Αθήνας της εικοσαετίας 1980-2000, που άλλαξε για πάντα τη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα.

Μέσα από την τηλεοπτική τους μεταφορά, «Τα τάπερ της Αλίκης» θα φέρουν στο μυαλό όλων αναμνήσεις από μια άλλη εποχή, με θέματα όμως που παραμένουν πιο επίκαιρα από ποτέ.

H Έλενα Ακρίτα υπέγραψε επισήμως στις 15 Σεπτεμβρίου, για τη μεταφορά της σειράς “Τα τάπερ της Αλίκης”, δηλώντας “Coming home”.

Η σειρά αναμένεται να προβληθεί αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+ μέσα στο 2023.

