Eurobasket: Η Γαλλία στον τελικό

Η Γαλλία έπαιξε μόνη της και επικράτησε άνετα της Πολωνίας, παίρνοντας το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωμπάσκετ.

Η Γαλλία «προσγείωσε» απότομα την ομάδα που αποκαθήλωσε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Σλοβενία, παίρνοντας πανηγυρική πρόκριση για τον τελικό του Ευρωμπάσκετ 2022 στο Βερολίνο, όπου θα διεκδικήσει το δεύτερο χρυσό της στη διοργάνωση, μετά από αυτό του 2013, απέναντι στο νικητή του ζευγαριού Γερμανία-Ισπανία (21:30).

Οι «πετεινοί» συνέτριψαν 95-54 την Πολωνία στα ημιτελικά, με την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς να έχει ακόμη μία ευκαιρία για μετάλλιο, χάλκινης απόχρωσης, μετά από 55(!) χρόνια και την τρίτη θέση στο Ευρωμπάσκετ του 1967, απέναντι στον ηττημένο του αποψινού δεύτερου ημιτελικού (Γερμανία-Ισπανία).

Μετά την αποτυχία του Ευρωμπάσκετ 2017 (12η θέση), η Γαλλία επέστρεψε αποφασισμένη στη διοργάνωση και η διαδρομή της τη δικαίωσε. Στον αποψινό ημιτελικό οι «πετεινοί» ξεδίπλωσαν την εμπειρία τους και από το πρώτο τζάμπολ μετέτρεψαν την αναμέτρηση σε παράσταση για ένα ρόλο.

Με έμφαση στην άμυνα, περιορίζοντας τους Πολωνούς στους 18 πόντους μέχρι το ημίχρονο, και τον Γκερσόν Γιαμπουσελέ να οδηγεί την επίθεση (22π.), οι Γάλλοι επέβαλαν τον ρυθμό τους, πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +16 (34-18) και ουσιαστικά δεν κοίταξαν ποτέ πίσω...

Άλλωστε κυριαρχώντας στα ριμπάουντ (40 έναντι 21), σουτάροντας με 62% εντός πεδιάς (36/58) και έμφαση στο κομμάτι της δημιουργίας (32 ασίστ) δεν είχαν λόγους ανησυχίας...

Εκτός του Γιαμπουσελέ, ο Ρούντι Γκομπέρ ήταν και πάλι πραγματικός «πύργος» στη ρακέτα με 3 μπλοκ, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον σέντερ του Ολυμπιακού Μουσταφά Φαλ με επίσης 3 μπλοκ, 10 ριμπάουντ, 6 πόντους, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από 10 πόντους πρόσθεσαν οι Εβάν Φουρνιέ και Έλι Οκόμπο.

Από την Πολωνία των 16 λαθών και των κάτω του μετρίου στατιστικών, προσπάθησαν οι Έι Τζέι Σλότερ και Μιχάλ Μιχαλακ, σημειώνοντας από 9 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 9-19, 18-34, 36-64, 54-95

Οι συνθέσεις:

ΠΟΛΩΝΙΑ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Μπαλτσερόφσκι 5 (1), Τσελ 3 (1), Ντζιέβα 5, Γκάρμπατζ 5 (1), Κολέντα, Μιχάλακ 9 (2), Ολέινιτσακ 2, Πονίτκα 7, Σενκ 2, Σλότερ 9 (3), Σοκολόφσκι 2, Ζισκόφσκι 5 (1).

ΓΑΛΛΙΑ (Βενσάν Κολέ): Αλμπισί 3 (1), Φαλ 6, Φουρνιέ 10 (2), Γκομπέρ 6, Ερτέλ 7 (1), Λουαού - Καμπαρό 4 (1), Μαλεντόν 3 (1), Εμπαγιέ 8 (2), Οκομπό 10 (3), Πουαριέ 8, Τάρπεϊ 8, Γιαμπουσελέ 22 (4).

