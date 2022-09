Life

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ο Μπέκαμ περίμενε δώδεκα ώρες στην ουρά για το λαϊκό προσκύνημα (εικόνες)

Το λαϊκό προσκύνημα για τη βασίλισσα Ελισάβετ στο Westminster Hall συνεχίζεται και σήμερα. Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, υπολογίζεται πως 2.000 άτομα την ώρα περνούν από την ιστορική αίθουσα για να αποτίσουν φόρο τιμής στην μακροβιότερη Μονάρχη της Μεγάλης Βρετανίας.

Μάλιστα, προς έκπληξη όλων στην ουρά εμφανίστηκε και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος περίμενε μαζί με τους «κοινούς θνητούς» για 12 ολόκληρες ώρες.

David Beckham, queuing to see the queen lying in state (and possibly still hoping for a glimpse at a knighthood) pic.twitter.com/QxWIKoCEXp — Rupert Myers (@RupertMyers) September 16, 2022

Ο διάσημος ποδοσφαιριστής πήγε από τις 2 τα ξημερώματα και στήθηκε στην ουρά για να αποτίσει και εκείνος με τη σειρά του φόρο τιμής στην Βασίλισσα Ελισάβετ.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δήλωσε στο Sky News ότι περιμένει στην ουρά για πάνω από 12 ώρες, ενώ φορώντας κοστούμι και κασκέτο μιλούσε με τον κόσμο που τον αναγνώριζε.

«Όλοι θέλουμε να είμαστε σήμερα εδώ», είπε στους δημοσιογράφους.

