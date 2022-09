Κόσμος

Πούτιν: Η Δύση θέλει να διαλύσει τη Ρωσία

Ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε ότι εάν οι ευρωπαϊκές χώρες θέλουν περισσότερο φυσικό αέριο, θα πρέπει να ζητήσουν από την Ουκρανία να ανοίξει του αγωγούς φυσικού αερίου και να άρει τις κυρώσεις κατά του Nord Stream 2.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επαίνεσε σήμερα τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά είπε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είναι έτοιμος για να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Μιλώντας στην σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης που πραγματοποιείται στο Ουζμπεκιστάν ο Πούτιν είπε ότι ο Ερντογάν προτείνει συνεχώς συναντήσεις με τον Ζελέσνκι –αν και δεν έκανε παρόμοια πρόταση στη συνάντηση τους στην Σαμαρκάνδη– και ότι ο Τούρκος ηγέτης έχει «σημαντική συμβολή» στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε επίσης τη Δύση ότι θέλει να κατακερματίσει τη Ρωσία και δήλωσε ότι έστειλε τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο για να το αποτρέψει αυτό.

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης και συζητώντας δημόσια για τον πόλεμο για πρώτη φορά από τότε που η Ουκρανία απώθησε τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή του Χαρκόβου την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν απείλησε με πλήγματα στις ουκρανικές υποδομές και δήλωσε: «Θα δούμε πώς θα τελειώσει (η αντεπίθεση της Ουκρανίας)».

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι η Ρωσία δεν βιάζεται να τελειώσει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία και ότι σταδιακά θέτει υπό τον έλεγχο της την ουκρανική επικράτεια.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, αρνήθηκε ότι η Ρωσία έχει οποιαδήποτε σχέση με αυτή την κρίση και δήλωσε ότι εάν οι ευρωπαϊκές χώρες θέλουν περισσότερο φυσικό αέριο, θα πρέπει να ζητήσουν από την Ουκρανία να ανοίξει του αγωγούς φυσικού αερίου και να άρει τις κυρώσεις που εμποδίζουν το άνοιγμα του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 στην Βαλτική.

