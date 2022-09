Οικονομία

“Τουρισμός για Όλους”: Νέα κλήρωση για voucher διακοπών

Ποιοι συμμετέχουν στη νέα κλήρωση που γίνεται και πότε θα ολοκληρωθούν οι κληρώσεις.

Απόψε θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της πρώτης φάσης για την ανάδειξη νέων δικαιούχων του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2022». Στην κλήρωση θα συμμετέχουν όσοι πολίτες είχαν υποβάλλει έγκυρη αίτηση συμμετοχής τον περασμένο Ιούλιο, και δεν είχαν κληρωθεί.

Οι πρώτοι 75.000 νέοι δικαιούχοι θα προστεθούν στους 200.000 που είχαν ήδη αναδειχθεί στην κλήρωση του Ιουλίου.

Θα ακολουθήσει νέα κλήρωση για την ανάδειξη ακόμη 125.000 δικαιούχων, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τις 400.000.

Οι οριστικοί πίνακες για τους νέους δικαιούχους θα αναρτηθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες, και οι πολίτες θα μπορούν να ενημερωθούν, όπως και στην προηγούμενη κλήρωση, μέσω της εφαρμογής https://vouchers.gov.gr/tourism4all, αλλά και μέσω μηνύματος SMS και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2022» προσφέρει επιδότηση διαμονής ύψους 150 Euro (200 Euro για ΑΜΕΑ) μέσω ψηφιακής κάρτας. Για πρώτη φορά, η εξαργύρωση μπορεί να γίνει σε κάθε ξενοδοχείο και κατάλυμα της χώρας μέχρι και τον Ιούνιο του 2023, καλύπτοντας το σύνολο της φθινοπωρινής και χειμερινής περιόδου.

Από μέρους του υπουργείου Τουρισμού επισημαίνεται ότι «η προσπάθεια θα συνεχιστεί για την έμπρακτη ενίσχυση της δυνατότητας διακοπών για ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας».

