Moody's: σταθερή η αξιολόγηση της Ελλάδας

Ο oίκος αξιολόγησης επιβεβαιώσε την βαθμία Ba3 για το αξιόχρεο της Ελλάδας. Πόσο μακριά βρίσκεται η Ελλάδα από την "επενδυτική βαθμίδα".

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας στη βαθμίδα Ba3 με σταθερές προοπτικές.

Σε ανακοίνωσή του, ο οίκος αναφέρει ότι η επιβεβαίωση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα Ba3 με σταθερές προοπτικές εξισορροπεί τις βελτιώσεις στα βασικά πιστωτικά μεγέθη της Ελλάδας την τελευταία διετία με τις συνεχείς προκλήσεις εν μέσω ενός όλο και πιο δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, σημειώνει ο Moody's, οι ελληνικές Αρχές έχουν κάνει πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών, η οποία τις απελευθερώνει για να χορηγούν δάνεια και να στηρίζουν την οικονομία.

Επιπλέον, η ελληνική οικονομία ανέκαμψε γρήγορα από το οικονομικά σοκ λόγω της πανδημίας και οι προοπτικές είναι καλές για την αύξηση των επενδύσεων, υπό το φως των μεγάλων πόρων από την ΕΕ και των ξένων άμεσων επενδύσεων, που θα στηρίξουν την οικονομική ισχύ της Ελλάδας.

Ωστόσο, προσθέτει ο οίκος, υπάρχει υψηλός κίνδυνος μίας βαθιάς ύφεσης στην Ευρωζώνη, επίμονου πληθωρισμού, πιο παρατεταμένης διαταραχής στις ενεργειακές προμήθειες, πιο σφιχτής παγκόσμιας ρευστότητας και απόσυρσης της νομισματικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Moody's προβλέπει ότι το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας θα αυξηθεί 5,3% φέτος, με αιχμή τον πολύ ισχυρό τουρισμό, την εγχώρια κατανάλωση και επενδύσεις καθώς και τις βελτιωμένες εξαγωγές προϊόντων.

Για το 2023 προβλέπει μεγάλη επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,8% καθώς ο υψηλός πληθωρισμός θα εξασθενίσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και η αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις επενδύσεις.

Για τον πληθωρισμό, προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 9% σε μέσα επίπεδα φέτος και περί το 4% το 2023.

Ο Moody's αναμένει ότι η ισχυρή ανάπτυξη και η μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος θα οδηγήσουν σε μείωση του δημόσιου χρέους κάτω από το 180% του ΑΕΠ στο τέλος του 2022, αλλά σημειώνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλότερα βάρη χρέους παγκοσμίως και η βιωσιμότητα του χρέους της εξαρτάται από τη στήριξη από τους επίσημους πιστωτές της.

