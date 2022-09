Οικονομία

Τουρισμός - Κικίλιας: Νέα έργα και αντιμετώπιση προβλημάτων σε δημοφιλείς προορισμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπ. Τουρισμού για την ανάγκη αντιμετώπισης σειράς προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο, μετά το φετινό άλμα σε προσέλκυση τουριστών και έσοδα

Την στήριξη που παρέχει ο τουρισμός και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, της αγοράς και της εθνικής οικονομίας, επεσήμανε ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με θέα».

Όπως είπε ο Υπουργός Τουρισμού στην Φαίη Μαυραγάνη, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνουν ότι οι εισπράξεις φέτος είναι αυξημένες σε σχέση με το 2019 και πως στα μεγάλα και δημοφιλέστερα νησιά, αλλά και σε μικρότερα νησιά, υπάρχουν κρατήσεις που δείχνουν επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε πως η Ελλάδα δέχθηκε φέτος αυξημένο αριθμό ταξιδιωτών από μεγάλες αγορές, κυρίως ευρωπαϊκές όπως η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία, αλλά και εντυπωσιακό αριθμό επισκεπτών από την αμερικανική αγορά, οι οποίοι ξοδεύουν και τα περισσότερα χρήματα από όλους για τις διακοπές τους.

Σημείωσε ακόμη πως μεγάλες αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη προγραμματίσει αύξηση έως και κατά 30% στις θέσεις των πτήσεων τους προς την Ελλάδα για το 2023.

Ευελπιστούμε να επιμηκύνουμε την περίοδο, είναι ιδιαίτερα δυναμικό το τουριστικό ρεύμα φέτος, είπε ο κ. Κικίλιας λέγοντας ωστόσο πως το βλέμμα είναι ήδη στην επόμενη τουριστική σεζόν. Το τελευταίο σε ότι αφορά τις υποδομές και την διαχείριση μιας σειράς προβλημάτων που ανακύπτουν και λόγω του όγκου των τουριστών, όπως η κατασκευή έργων υποδομών με πόρους που μπορούν να διατεθούν από τρία «ταμεία» (εθνικά και της ΕΕ), καθώς και σε ζητήματα που άπτονται ενδεικτικά με τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους, κυκλοφοριακά προβλήματα σε νησιά, περιορισμό της χρήσης πλαστικού κ.ο.κ.

Στην εκπομπή μίλησε και ο Πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, ο οποίος είπε πως η τουριστική κίνηση και οι εισπράξεις τους πρώτους μήνες φέτος υπολείποντο λίγο του 2019, αλλά η δυναμική του Ιουλίου και του Αυγούστου οδήγησε σε υπέρβαση του 2019. Ο κ. Βλατάκης σημείωσε πως ο Σεπτέμβριος «κρατάει καλά» και θα είναι εφάμιλλος του αντίστοιχου μήνα του 2019, της χρονιάς – ρεκόρ μέχρι τώρα για τον τουρισμό, ενώ όπως είπε υπάρχει μια δυναμική και για τον Νοέμβριο, αν και τότε κυριαρχούν οι λεγόμενες «κρατήσεις της τελευταίας στιγμής».

Ειδήσεις σήμερα:

“Σπίτι μου”: Οδηγός για δάνεια και δικαιούχους

Δημοπρασία: Φανέλα του Τζόρνταν πουλήθηκε σε τιμή – ρεκόρ (εικόνες)

Βασίλισσα Ελισάβετ: το “τελευταίο Σαββατοκύριακο” και το “αντίο” των εγγονών