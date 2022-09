Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: το “τελευταίο Σαββατοκύριακο” και το “αντίο” των εγγονών

Τεράστιες ουρές σχηματίζουν οι πολίτες για να αποτίσουν φόρο τιμής στην σορό της εκλιπούσης βασίλισσας, ενώ λιγοστεύουν οι ώρες μέχρι την επίσημη τελετή της κηδείας.

Αυτό είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο στη διάρκεια του οποίου οι πολίτες μπορούν να προσκυνήσουν το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’: η ουρά αναμονής μέχρι το Γουέστμινστερ Χολ, όπου θα βρίσκεται το φέρετρό της μέχρι τη Δευτέρα όταν θα γίνει η κηδεία της, είναι τεράστια.

Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, ιδιαίτερα δημοφιλούς έπειτα από 70 χρόνια στον θρόνο, προκάλεσε μεγάλη θλίψη στη Βρετανία. Η ουρά αναμονής προκειμένου οι πολίτες να προσκυνήσουν το φέρετρό της εκτεινόταν σε πολλά χιλιόμετρα κατά μήκος του Τάμεση χθες Παρασκευή, με τη βρετανική κυβέρνηση να εκτιμά ότι οι πολίτες θα χρειαστεί να περιμένουν περισσότερες από 22 ώρες.

Το κοινό μπορεί να αποτίσει φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα ως τις 06:30 (τοπική ώρα, 08:30 ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας.

Χθες το βράδυ έγινε η «αγρύπνια των πριγκίπων»: τα τέσσερα παιδιά της Ελισάβετ -- ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, η Άννα, ο Άντριου και ο Έντουαρντ-- πήραν θέσεις γύρω από το φέρετρό της, όπως είχαν κάνει και στο Εδιμβούργο.

Φορώντας στρατιωτικές στολές και με το κεφάλι κατεβασμένο παρέμειναν εκεί για ένα τέταρτο, περιστοιχισμένοι από το πλήθος που περίμενε για να προσκυνήσει το φέρετρο της Ελισάβετ Β’, που είναι τοποθετημένο στην παλαιότερη αίθουσα του βρετανικού κοινοβουλίου.

Για την περίσταση επετράπη στον Άντριου, ο οποίος έχει στερηθεί τους περισσότερους στρατιωτικούς του τίτλους έπειτα από ένα σεξουαλικό σκάνδαλο, να φορέσει τη στρατιωτική του στολή.

Τα οκτώ εγγόνια της βασίλισσας – ανάμεσά τους ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο Χάρι -- αναμένεται να πάνε σήμερα να προσκυνήσουν το φέρετρό της.

Εξάλλου χθες ανάμεσα στο πλήθος που περίμενε για να αποτίσει φόρο τιμής στην Ελισάβετ ήταν και ο πρώην ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Μπέκαμ.

«Είμαστε όλοι εδώ για να ευχαριστήσουμε την Αυτής Μεγαλειότητα που ήταν τόσο ευγενική, προσεκτική, παρηγορητική στη διάρκεια των ετών», δήλωσε κατά την έξοδό του από το Ουέστμινστερ Χολ.

Επίσης χθες η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, φορώντας μαύρα ρούχα, υποκλίθηκε στο φέρετρο της βασίλισσας.

Σήμερα πρόκειται να πάνε να αποτίσουν φόρο τιμής στην Ελισάβετ οι εκπρόσωποι των 14 βασιλείων της Κοινοπολιτείας.

Σημαντικότερο και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Τη Δευτέρα το πρωί το φέρετρο της Ελισάβετ Β’ θα μεταφερθεί στο Αββαείο του Ουέστμινστερ όπου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της στις 11:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας). Πρόκειται για την πρώτη κρατική κηδεία που πραγματοποιείται στη Βρετανία μετά από αυτή του Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1965.

Περίπου 2.000 καλεσμένοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο, εστεμμένοι, αλλά και ανώνυμοι που έχουν τιμηθεί, θα παραστούν στην τελετή.

Θα είναι το πιο σημαντικό γεγονός που έχει αναλάβει να περιφρουρήσει η αστυνομία του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσε. Ακόμη μεγαλύτερο και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Λιζ Τρας, που ανέλαβε τον θώκο πριν περίπου 10 ημέρες, θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με πολλούς ηγέτες, ανάμεσά τους ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχαελ Μάρτιν, ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό. Επίσης θα συνομιλήσει με τους ομολόγους της της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι και της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν.

Αύριο Κυριακή το απόγευμα ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα δεχθεί τους επικεφαλής των κρατών στο ανάκτορο του Μπάκιγχαμ. Ο βασιλιάς ολοκλήρωσε χθες στην Ουαλία την περιοδεία του στις τέσσερις χώρες που αποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο: την Αγγλία, τη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και την Ουαλία.

Η Ελισάβετ Β’ θα ταφεί τη Δευτέρα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον πύργο του Ουίνδσορ, στο δυτικό Λονδίνο, δίπλα στον πατέρα της βασιλιά Γεώργιο Στ’ και τον σύζυγό της, πρίγκιπα Φίλιππο.

