Οικονομία

ΔΕΘ - Μέτρα: Ποιοι και πόσοι ωφελούνται (παραδείγματα)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι και τι “κερδίζουν” από τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αναλυτικά παραδείγματα.

Σχεδόν το σύνολο των ελληνικών νοικοκυριών και ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων βρίσκεται μέσα στην περίμετρο των μέτρων που ανακοίνωσε το περασμένο Σάββατο από την ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ήδη έχει ξεκινήσει η εξειδίκευση των μέτρων από τις αρχές της εβδομάδος και θα συνεχιστεί την επόμενη με τις παρεμβάσεις στον τρόπο επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Εν συνεχεία θα υπάρξουν οι υπουργικές αποφάσεις προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην εκτίναξη του ενεργειακού κόστους.

Λίγο πριν το τέλος του έτους θα ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος των παρεμβάσεων, που έχουν έκτακτο χαρακτήρα και εν συνεχεία θα ακολουθήσει υλοποίηση των μόνιμων μέτρων ελάφρυνσης από φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη για έναν μεγάλο αριθμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Επίδομα θέρμανσης

Η θέρμανση αποτελεί αναμφίβολο το πλέον κομβικό σημείο στη κυβερνητική πολιτική, δεδομένου ότι τόσο το ηλεκτρικό ρεύμα, όσο και το φυσικό αέριο βρίσκονται σε επίπεδα δυσθεώρητα.

Οι άξονες στους οποίους κινείται η στρατηγική επιδοτήσεων είναι οι εξής:

1. Οριζόντια μείωση 25 λεπτών το λίτρο για όλους αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Το μέτρο θα ισχύσει από τις 15 Οκτωβρίου, όταν και θα ξεκινήσει η διάθεσή του. Για την επιδότηση αυτή δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ο καταναλωτής, αφού η μείωση τιμής θα γίνεται στην αντλία. Πρόκειται για ένα μέτρο ανάλογο με την επιδότηση που θα δίνεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου στο diesel κίνησης.

2. Κίνητρα, για όσους αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν πετρέλαιο θέρμανσης αντί για φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό ρεύμα για την θέρμανσή τους. Όπως εξηγούν από το αρμόδιο υπουργείο, δεν γίνεται λόγος για αλλαγή λέβητα. Συστήνεται εκεί που υπάρχει η δυνατότητα. π.χ. αν κάποιος πέρυσι αντί για πετρέλαιο χρησιμοποιούσε το κλιματιστικό ή για εκείνα τα σπίτια ή τις πολυκατοικίες που έχουν διατηρήσει τον λέβητα και την δεξαμενή και μπορούν σχετικά εύκολα και χωρίς σημαντικό κόστος να αλλάξουν το καύσιμο θέρμανσης. Στην περίπτωση αυτή το επίδομα διπλασιάζεται.

3. Αυξάνεται από τα 300 ευρώ στα 350 ευρώ η βάση υπολογισμού του επιδόματος με βάση τις βαθμοημέρες ανά περιοχή και αφορά εκτός από το πετρέλαιο και τα καυσόξυλα ή πέλλετ σε περιοχές έως 2.500 κατοίκους. Εκτός από την αύξηση της βάσης υπολογισμού, το μέτρο διευρύνεται και περιλαμβάνει ακόμη περισσότερους, αφού μεγαλώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Για το φυσικό αέριο θα υπάρξει ξεχωριστή παρέμβαση που θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα παρακάτω:

* 'Αγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ

* Έγγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ

* Έγγαμος με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα έως 27.000 ευρώ.

* Έγγαμος με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ.

* Έγγαμος με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 33.000 ευρώ.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα για το τι ποσό θα λάβουν οι δικαιούχοι:

* Στο Κάτω Νευροκόπι το ποσό εφέτος θα ανέλθει για τον άγαμο στα 444,50 ευρώ, από 381 ευρώ πέρυσι. Για αυτόν που έχει δύο παιδιά στα 622,30 ευρώ από 533,40 ευρώ πέρυσι.

* Στο Κρυονέρι για άγαμο το επίδομα είναι 374,50 ευρώ από 321 ευρώ και για έγγαμο με δύο παιδιά στα 524,30 ευρώ από 449 ευρώ.

* Για κάποιον που κατοικεί στον Δήμο Αθηναίων ο συντελεστής επιδότησης ανέρχεται σε 0,43, το επίδομα θα προκύπτει ως εξής: 350 ευρώ Χ 0,43 = 150,50 ευρώ, ενώ πέρυσι το αντίστοιχο ποσό ήταν 129 ευρώ. Στην περίπτωση που έχει δύο παιδιά το ποσό ανεβαίνει στα 210,70 ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν 180,60 ευρώ.

* Για άγαμο που κατοικεί στην Θεσσαλονίκης, όπου ο συντελεστής επιδότησης ανέρχεται σε 0,71 το επίδομα θα προκύπτει ως εξής: 350 ευρώ Χ 0,71 = 248,5 ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν 213 ευρώ. Εφόσον έχει δύο παιδιά το ποσό φτάνει τα 347,9 ευρώ ενώ πέρυσι ήταν 298,20 ευρώ.

* Στην Κομοτηνή για άγαμο το επίδομα είναι 311,50 ευρώ από 267 ευρώ και για έγγαμο με δύο παιδιά στα 436,10 ευρώ από 373,80 ευρώ.

* Για άγαμο στο Δομοκό το επίδομα είναι 315 ευρώ από 270 πέρυσι και για εφόσον έχει δύο παιδιά ανεβαίνει στα 441 ευρώ από 378 ευρώ.

Το ποσό διπλασιάζεται για όλους εκείνους που αλλάξουν τρόπο θέρμανσης. Οι δυνητικά δικαιούχοι του επιδόματος ανέρχονται στους 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Επιταγή ακρίβειας

Τον Δεκέμβριο 2,3 εκατ. πολίτες θα λάβουν από 250 ευρώ και το δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται στα 496 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι εξής κατηγορίες:

* 1 εκατ. συνταξιούχοι, με μηνιαίο εισόδημα έως 800 ευρώ.

* 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

* 172.000 δικαιούχοι επιδόματος ΑΜΕΑ.

* 100.000 περίπου μακροχρόνια άνεργοι. Στους δικαιούχους του επιδόματος οι μακροχρόνια άνεργοι έως 2 ετών που δεν λαμβάνουν ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) και έχουν ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.600 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα έως 16.800

* 225.000 δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα δουν διπλή δόση τον Δεκέμβριο ενώ 800.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ, θα δουν μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση.

Εισφορά Αλληλεγγύης

Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αφορά περίπου 500.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και περίπου 1,6 εκατ. συνταξιούχους, οι οποίοι και θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται από το επόμενο έτος από 22 ευρώ και έως και πάνω από 676 ευρώ το χρόνο για τα υψηλά εισοδήματα.

Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

* Για συνταξιούχο ή δημόσιο υπάλληλο με ετήσιο εισόδημα 13.000 ευρώ, δηλαδή καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.083 ευρώ το όφελος θα είναι 1,83 ευρώ τον μήνα ή 22 ευρώ τον χρόνο

* Για εισόδημα 14.000 ευρώ η μηνιαίες αποδοχές 1.116 ευρώ το όφελος σε ετήσια βάση είναι 44 ευρώ.

* Για εισόδημα 15.000 ευρώ ή 1.250 ευρώ το μήνα το όφελος είναι 66 ευρώ το χρόνο.

* Για εισόδημα 16.000 ευρώ ή 1.333 ευρώ το μήνα η ελάφρυνση ανέρχεται σε 88 ευρώ το χρόνο.

* Για εισόδημα 17.000 ευρώ ή 1.466 ευρώ το μήνα το όφελος είναι 110 ευρώ το χρόνο.

* Για εισόδημα 18.000 ευρώ ή 1.500 ευρώ το μήνα το ετήσιο κέρδος είναι 132 ευρώ.

* Για εισόδημα 19.000 ευρώ ή 1.583 ευρώ το μήνα το όφελος ανέρχεται σε ετήσια βάση σε 154 ευρώ.

* Για εισόδημα 20.000 ευρώ ή αποδοχές 1.666 ευρώ το όφελος είναι 176 ευρώ το χρόνο.

* Για εισόδημα 25.000 ευρώ το χρόνο ή 2.083 ευρώ το μήνα το ετήσιο όφελος είναι 426 ευρώ.

* Για εισόδημα 27.000 ευρώ ή 2.250 ευρώ το μήνα η καθαρή ετήσια αύξηση διαμορφώνεται σε 526 ευρώ.

* Για εισόδημα 30.000 ευρώ ή καθαρές μηνιαίες αποδοχές 2.500 ευρώ το ετήσιο κέρδος είναι 676 ευρώ

Ειδήσεις σήμερα:

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: πόνος στην μέση, “δύσκολα” παιδιά και σύνδρομο “άδειας φωλιάς”

ΑΠΘ: επεισόδια με χημικά την νύχτα (εικόνες)

Moody's: σταθερή η αξιολόγηση της Ελλάδας