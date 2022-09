Παράξενα

Ασπρόπυργος: Ξέχασαν παιδί σε σχολικό - Το είχαν κλειδώσει μέσα στο λεωφορείο!

Τρόμος και αγωνία για την τύχη του παιδιού. Πότε και από ποιόν βρέθηκε το παιδί. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί.

(εικόνα αρχείου)

Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι ένα αγοράκι, μαθητής δημοτικού, από τον Ασπρόπυργο εντοπίστηκε κλειδωμένο στο σχολικό λεωφορείο, δύο ώρες μετά το σχόλασμα.

Για το λόγο αυτό, συνελήφθησαν ο 45χρονος οδηγός και η 60χρονη συνοδός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα αναζητούσε το παιδί της κι όταν δεν της απάντησαν στα τηλέφωνα από το σχολείο, έστειλε τον αδερφό του [παιδιού να τον ψάξει.

Τελικά, το παιδί εντοπίστηκε στο σχολικό, όπου είχε αποκοιμηθεί και είναι καλά στην υγεία του.

Το σχολικό ήταν μισθωμένο και μετέφερε παιδιά του δημοτικού σε απομακρυσμένες περιοχές του Ασπρόπυργου.

Περιφέρεια Αττικής: δεν παίζουμε με την ασφάλεια των παιδιών

Σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρεται «Η Περιφέρεια Αττικής μεταφέρει καθημερινά με ασφάλεια πάνω από 29.000 μαθητές σε όλο το Λεκανοπέδιο, εκτελώντας 1.500 δρομολόγια με μισθωμένα λεωφορεία. Το χθεσινό απαράδεκτο περιστατικό, όπου οδηγός και συνοδός σχολικού λεωφορείου στην περιοχή του Ασπροπύργου άφησαν κλειδωμένο επί ώρες έναν μικρό μαθητή εντός του λεωφορείου, μας προκαλεί οργή και αγανάκτηση. Πέραν της αυτονόητης ποινικής διαχείρισης της υπόθεσης, που είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης, η Περιφέρεια Αττικής δεν θα δείξει την παραμικρή ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα και απαράδεκτες συμπεριφορές. Με την ασφάλεια των παιδιών εμείς δεν παίζουμε».

