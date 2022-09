Κοινωνία

ΑΠΘ - Επεισόδια: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τα επεισόδια που ξέσπασαν τη νύχτα εντός του ΑΠΘ κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Θανάση Παπακωνσταντίνου.

Δεν έγινε χρήση χημικών στον χώρο της μουσικής συναυλίας στο ΑΠΘ ούτε κινήθηκαν δυνάμεις της εναντίον των ατόμων που την παρακολουθούσαν, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια που έγιναν τη νύχτα στο πανεπιστημιακό κάμπους και εν συνεχεία, στο κέντρο της πόλης.

Συνολικά για τα επεισόδια έγιναν τέσσερις προσαγωγές, ενώ συνελήφθη ένας 27χρονος. Ο συλληφθείς, που, σύμφωνα με την αστυνομία δεν έχει φοιτητική ιδιότητα, οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά:

"Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022, ομάδα ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου, εκμεταλλευόμενη την παρουσία συγκεντρωμένου πλήθους κατά τη διάρκεια μουσικής εκδήλωσης – συναυλίας σε υπαίθριο χώρο του Α.Π.Θ. (γρασίδια Φιλοσοφικής Σχολής), αποσπάστηκε από αυτό και κινήθηκε αιφνιδιαστικά εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση με ρίψεις αντικειμένων (πέτρες) κατά αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν πλησίον του κτιρίου του Τμήματος Γεωπονίας, για την προστασία της κατασκευής της Βιβλιοθήκης.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να αποκρούσουν την επίθεση, απώθησαν τους επιτιθέμενους με τη χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, οι οποίοι προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη ενσωματώθηκαν στα άτομα που παρακολουθούσαν την εκδήλωση. Η ανωτέρω απώθηση πραγματοποιήθηκε σε απόσταση από το χώρο της συναυλίας, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις δεν κινήθηκαν εναντίον των ατόμων που την παρακολουθούσαν και δεν έγινε χρήση χημικών από αυτές στο χώρο της συναυλίας.

Στη συνέχεια και κατά την αποχώρηση του πλήθους μετά από διακοπή της συναυλίας, ομάδα ατόμων εκτόξευσε εκ νέου αντικείμενα (πέτρες) σε έτερες αστυνομικές δυνάμεις.

Ακολούθως περί τα (1.000) άτομα συγκεντρώθηκαν πλησίον της Καμάρας και διέκοψαν την κυκλοφορία στην οδό Εγνατία τοποθετώντας κάδους απορριμμάτων. Έπειτα, κινήθηκαν προς το χώρο του Α.Π.Θ. ρίπτοντας αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς (μολότοφ) και τοποθέτησαν εκ νέου κάδους απορριμμάτων στο οδόστρωμα, προκειμένου να παρεμποδίσουν την κίνηση των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες μαζί με το ειδικό όχημα ρίψης νερού τους απώθησαν. Στη συνεχεία οι προαναφερόμενοι πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την Πλατείας Αρχαίας Αγοράς απ’ όπου και αποχώρησαν προς διάφορες κατευθύνσεις.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) προσαγωγές και μία σύλληψη 27χρονου ημεδαπού (ο οποίος δε φέρει φοιτητική ιδιότητα) για το αδίκημα της διατάραξης κοινής ειρήνης, ενώ προκληθήκαν φθορές σε κάδους απορριμμάτων και αστυνομικό εξοπλισμό.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης."

Δριμύ κατηγορώ της ΕΠΕΚΕ Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ για τα γεγονότα στο ΑΠΘ

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για «κλιμάκωση της αστυνομικής καταστολής» ασκεί η ΕΠΕΚΕ Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ζητά να μείνει η Αστυνομία έξω από τα Πανεπιστήμια.

«Οι τελευταίοι σπασμοί του καθεστώτος Μητσοτάκη πριν την εκκωφαντική του κατάρρευση, θα είναι οι πιο επικίνδυνοι. Αυτό φάνηκε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, στη μεγάλη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου στο ΑΠΘ, με τα ΜΑΤ να επιτίθενται με μανία στο πλήθος χιλιάδων νέων», αναφέρει η ΕΠΕΚΕ Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενσυνείδητα έθεσε σε κίνδυνο ζωές νέων ανθρώπων, ακόμη και μικρών παιδιών που ήταν στη συναυλία με τους γονείς τους».

Υποστηρίζει ότι «η κλιμάκωση της αστυνομικής καταστολής φανερώνει την απόφαση του καθεστώτος Μητσοτάκη, να παροξύνει την πολιτική ένταση για να συσπειρώσει την ακροδεξιά και να υπονομεύσει την ομαλή πορεία προς τις εκλογές». Γι' αυτό, υπογραμμίζει η ΕΠΕΚΕ Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, «πρέπει να φύγουν το συντομότερο, πριν καταντήσουν κυβέρνηση αίματος» και καταλήγει: «Η απάντηση στους δρόμους του αγώνα. Έξω η Αστυνομία από τα Πανεπιστήμια. Κάτω τα χέρια από τη Νεολαία. Να φύγουν. Εκλογές»

ΜέΡΑ25: Καταγγέλλουμε τη δολοφονική επίθεση των ΜΑΤ στη συναυλία του Θ. Παπακωνσταντίνου στο ΑΠΘ

«Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, εγκληματικό και δολοφονικό ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός δήθεν Προστασίας του Πολίτη κ. Θεοδωρικάκος, μαζί με την Υπουργό Παιδείας και τον πολιτευτή Πρύτανη, να δίνουν εντολή στα ΜΑΤ να χτυπήσουν μια τόσο μεγάλη συναυλία και σε ένα μέρος όπου ξέρουν πως δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι διαφυγής», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

"Απρόκλητη, δολοφονική επίθεση από τα ΜΑΤ δέχθηκαν περίπου 5.000 άνθρωποι που βρέθηκαν χθες το βράδυ στο ΑΠΘ στη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Οι δυνάμεις καταστολής πέταξαν πλήθος χημικών, δακρυγόνων και βομβών κρότου λάμψης στο συγκεντρωμένο κόσμο, ο οποίος δεν μπορούσε να διαφύγει, ενώ στη συνέχεια η ΕΛ.ΑΣ. εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την Αύρα να καταβρέχει όπου βρει τον κόσμο και αστυνομικούς να επιτίθενται για άλλη μία φορά και να παρεμποδίζουν και δημοσιογράφους. Είναι σαφές πως το καθεστώς της Μητσοτάκης Α.Ε. που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο επιλέγει αυτή την στρατηγική της έντασης. Είναι όμως εξαιρετικά επικίνδυνο, εγκληματικό και δολοφονικό ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός δήθεν Προστασίας του Πολίτη κ. Θεοδωρικάκος, μαζί με την Υπουργό Παιδείας και τον πολιτευτή Πρύτανη, να δίνουν εντολή στα ΜΑΤ να χτυπήσουν μια τόσο μεγάλη συναυλία και σε ένα μέρος όπου ξέρουν πως δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι διαφυγής. Καταγγέλλουμε αυτή την δολοφονική επίθεση των δυνάμεων καταστολής σε νέους -ως επί το πλείστον ανθρώπους- και απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσει αυτή η εγκληματική και επικίνδυνη πολιτική του καθεστώτος."





