Κοινωνία

Κουκουλοφόρος διαρρήκτης χτύπησε και έκλεψε ηλικιωμένη

"Εφιάλτη" βίωσε η άτυχη γυναίκα στα χέρια του διαρρήκτη που "μπούκαρε" στο σπίτι της.

Ούτε ιερό ούτε όσιο δεν είχε ένας 33χρονος στη Ρόδο, ο οποίος εισέβαλε μέσα σε σπίτι ηλικιωμένης στην περιοχή της Ιαλυσού έχοντας καλυμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και αφού την χτύπησε, άρπαξε με τη βία από το λαιμό της ένα χρυσό κόσμημα που φορούσε!

Η υπόθεση όμως εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού υπόθεση ληστείας και συνελήφθη ο δράστης

Ειδικότερα, πρόκειται για έναν 33χρονο ημεδαπό ο οποίος εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς που διερευνούσαν την υπόθεση, προσήχθη και εξεταζόμενος παραδέχτηκε την πράξη του.

Όπως εξακριβώθηκε στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, την Τετάρτη (14 Σεπτεμβρίου 2022) το βράδυ ο δράστης μετέβη σε κατοικία στην Ιαλυσό όπου έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και με τη χρήση βίας αφαίρεσε από ηλικιωμένη κόσμημα που φορούσε και τράπηκε σε φυγή.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Πηγή: rodiaki.gr





