Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Μπαράζ συλλήψεων σε Δράμα και Έβρο

Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Τρεις διακινητές που εμπλέκονται σε ισάριθμες περιπτώσεις παράνομων μεταφορών μεταναστών συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο, σε περιοχές της Δράμας και του Έβρου.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, πρόκειται για δύο αλλοδαπούς κι έναν ημεδαπό, εκ των οποίων οι δύο πρώτοι στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Οι διακινούμενοι μετανάστες - στο σύνολό τους 19 άτομα - είχαν προορισμό την ενδοχώρα, έχοντας εισέλθει προηγουμένως παράτυπα στο ελληνικό έδαφος.

Πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση διακινητή που μετέφερε με Ι.Χ. φορτηγό 12 παράτυπους μετανάστες και συνελήφθη στην Εγνατία Οδό Κήπων - Αλεξανδρούπολης.

