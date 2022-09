Πολιτική

Οικονόμου: Επίδομα θέρμανσης μεγαλύτερο και σε περισσότερους φέτος

Κανείς για την ηλεκτρική ενέργεια δεν θα μείνει εκτός οικονομικής ενίσχυσης, τόνισε ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε για το θέμα της επισύνδεσης του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη και τις τουρκικές προκλήσεις.

«Η στήριξη θα εξακολουθεί να έχει οριζόντιο χαρακτήρα. Όλοι θα έχουν στήριξη. Προφανώς, για κάποιες καταναλώσεις που θα πετυχαίνουμε ορισμένους στόχους εξοικονόμησης, θα υπάρχει μια παραπάνω ενίσχυση, αλλά ακόμη και αυτοί που δεν πετυχαίνουν τους στόχους, θα είναι μέσα στο πλαίσιο της στήριξης. Κανείς για την ηλεκτρική ενέργεια δεν θα μείνει εκτός της οικονομικής ενίσχυσης. Όλοι θα έχουν οικονομική στήριξη σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό πρέπει να είναι καθαρό», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι το επίδομα θέρμανσης φέτος θα είναι αρκετά πιο διευρυμένο σε σχέση με πέρυσι και ως προς το οικονομικό ύψος και ως προς την περίμετρο των ανθρώπων που θα το δεχτούν και πως θα ενισχυθούν και οι καταναλωτές του φυσικού αερίου, που φέτος προδιαγράφεται, δυστυχώς, πολύ δύσκολος ο χειμώνας γι΄ αυτούς.

«Μιλάμε για 10 και 12 φορές αυξημένη τιμή. Θα ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα», πρόσθεσε σημειώνοντας πως ο πρωθυπουργός, το περασμένο Σάββατο στη ΔΕΘ, έδωσε τον οδικό χάρτη και «για όσο διαρκεί η κρίση, θα είμαστε στο πλευρό των πολιτών».

Ο κ. Οικονόμου είπε επίσης ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια, που αρχίζουν σιγά-σιγά να το υιοθετούν και άλλες χώρες και το οποίο δίνει τη δυνατότητα άντλησης πόρων προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, αλλά και συμμετοχή του Κρατικού Προϋπολογισμού, για να ενισχύονται οι καταναλωτές.

Δεύτερον, είπε ότι η απόδοση της οικονομία και οι δυναμικοί ρυθμοί ανάπτυξης παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση, χωρίς να εκτροχιαζόμαστε δημοσιονομικά, να κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις και οριζόντιες και στοχευμένες.

Τρίτον, επισήμανε ότι με την πολιτική της η κυβέρνηση μπορεί να αυξάνει τον πλούτο της χώρας, να δημιουργεί δουλειές, να δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να μπορεί να βελτιώνει τις συνθήκες της ζωής του.

Ο κ. Οικονόμου είπε ότι η δυνατότητα που έχει η κυβέρνηση να παρέχει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός το περασμένο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ δεν είναι τυχαία αλλά αποτέλεσμα μιας συνολικής διαχείρισης με την οποία ταυτόχρονα διατηρούμε την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, προσελκύουμε επενδύσεις και κερδίζουμε στην αναβάθμιση και στην αξιολόγηση των Διεθνών Οίκων.

«Οφείλουμε, εξαιτίας του ότι η κατάσταση που έχουμε μπροστά μας είναι αχαρτογράφητη, να κρατούμε εφεδρείες. Έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι αν κάτι χαρακτηρίζει τις αντιδράσεις αυτής της Κυβέρνησης είναι η ενσυναίσθηση και τα γρήγορα αντανακλαστικά. Κάθε καινούρια δυνατότητα που υπάρχει, θα αξιολογείται πώς μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα προς όφελος της κοινωνίας. Η οικονομική ανάπτυξη που πετυχαίνουμε είναι για να την επιστρέφουμε στον πολίτη, για να δυναμώνουμε την κοινωνία συνολικά. Υπάρχει μια πολιτική που δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική κοινωνία, ακόμα και μέσα στο περιβάλλον αυτό της κρίσης, να αυξήσει άμεσα ή έμμεσα το εισόδημά της, να οικοδομήσει και άλλα αναχώματα απέναντι στην ακρίβεια και άρα να ενισχυθεί και η καταναλωτική της συμπεριφορά», τόνισε.

Σχετικά με το θέμα της επισύνδεσης του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη της εξέλιξης αυτής της υπόθεσης, ο πρωθυπουργός είπε πως αν το γνώριζε, η εξέλιξη θα ήταν διαφορετική «και αναλάβαμε έμπρακτα και την πολιτική ευθύνη».

Ταυτόχρονα, συνέχισε, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να γίνει ό,τι απαιτείται και ό,τι είναι εφικτό να γίνει μέσα στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, προκειμένου να μην μείνει καμία σκιά στην υπόθεση αυτή.

«Αυτή είναι η μια προσέγγιση. Η δεύτερη προσέγγιση, αυτή της Αντιπολίτευσης, είναι ότι η νόμιμη επισύνδεση -ζήτημα που δεν το υποτιμούμε, αλλά το τοποθετούμε στις σωστές του διαστάσεις- πρέπει να μας αποσυνδέσει από όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και που αφορούν την Πατρίδα μέσα στη διεθνή συγκυρία», πρόσθεσε, ενώ για τη διαδικασία του απορρήτου, είπε πως έχουν δοθεί πάρα πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις.

«Δεν μπορεί τα ζητήματα αυτά να γίνονται φέιγ βολάν σε δημόσιους διαλόγους, παρά το γεγονός ότι αυτό δημιουργεί στην ίδια την Κυβέρνηση ένα επικοινωνιακό μειονέκτημα. Η Κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να παρασυρθεί σε μια παραγωγή θεάματος μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, παρά το γεγονός ότι όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η Εξεταστική Επιτροπή, γίνονται γνωστά πράγματα και θάματα για το τι γινόταν με τις μυστικές υπηρεσίες επί θητείας και άλλων Κυβερνήσεων στο παρελθόν. Είναι ένα ζήτημα. Θεσμικά και σοβαρά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Η χώρα, όμως, έχει και άλλα θέματα και εκεί είναι εστιασμένη η προσοχή μας», τόνισε.

Για τις τουρκικές προκλήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως απαντάμε με την αποφασιστικότητα, την ψυχραιμία και την αποτελεσματικότητα που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε, η πολιτική που έχουμε εφαρμόσει το προηγούμενο διάστημα.

«Η επιρροή του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ελληνικής Κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή, η ισχύς της ελληνικής διπλωματίας -γιατί έχουμε με το μέρος μας το Διεθνές Δίκαιο, τις Συνθήκες, τα ιστορικά δεδομένα- η ισχύς που μας δίνει η ενότητα του λαού μας απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η δύναμη που μας δίνει η σχέση που έχουμε με τους Συμμάχους μας και η δύναμη που μας δίνει στο πεδίο η ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ισχύος. Οφείλουμε να είμαστε ενεργοποιημένοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση. Δεν έχει λόγους η Ελλάδα να φοβάται. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι είναι παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή. Ψύχραιμα, αποφασιστικά και ανυποχώρητα, πάντοτε θα αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με τρόπο, ώστε να μην εκβιαζόμαστε σε επώδυνα διλήμματα της τελευταίας στιγμής και να μην αφήνουμε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αναδεικνύεται η σπουδαιότητα και η σημαντικότητα μιας σταθερής αποτελεσματικής και γρήγορης σε αντανακλαστικά διακυβέρνησης, που να μπορεί να δώσει απαντήσεις ουσιαστικές εκεί που πρέπει και όπως πρέπει», υπογράμμισε.

