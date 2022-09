Πολιτισμός

Πέθανε ο Μάριος Ποντίκας

Θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες προκάλεσε η αναγγελία για την εκδημία του Μάριου Ποντίκα.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε ο θεατρικός συγγραφέας, Μάριος Ποντίκας.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Γιάννης Αναστασάκης.

“Ο Μάριος Ποντίκας, ένας από τους σημαντικότερους θεατρικούς συγγραφείς που έβγαλε αυτός ο τόπος, με το υποδόριο χιούμορ του, με την τόλμη της πένας του, με την καρδιά μικρού παιδιού, δεν είναι πια μαζί μας. Λυπάμαι πολύ. Μια Μεγάλη Απώλεια ο θάνατος του Μάριου. Συλλυπητήρια στη Βίκυ, τη σύντροφό του”, έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιάννης Αναστασάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε με τη σειρά του:

“Μόλις μάθαμε το θλιβερό νέο.. Έφυγε ο σπουδαίος Έλληνας Μάριος Ποντίκας, ο σπουδαίος συγγραφέας, ο χιουμορίστας, ο καλόκαρδος!!! Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Μάριε!”.

Η Τομεάρχης Πολιτισμού της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σία Αναγνωστοπούλου δήλωσε «Ακόμα ένας εργάτης της γραφής και της τέχνης, ένας όμορφος άνθρωπος έφυγε σήμερα. Ο Μάριος Ποντίκας, ο θεατρικός συγγραφέας που περιέγραψε με ένα ιδιαίτερο χιούμορ στα έργα του, τις παθογένειες και τα αβέβαια στηρίγματα της μεταπολιτευτικής ελληνικής κοινωνίας. Ποιος από την γενιά μας δεν θυμάται τους εξαιρετικούς ‘’Θεατές’’, ποιος μπορεί να ξεχνά την στενή συνεργασία του με το θέατρο Στοά. Συναντηθήκαμε μαζί του μέσα από τους ήρωες που δημιουργεί ένα κατά βάση ρεαλιστικό θέατρο, άξονας πάνω στον οποίο πάτησε και το δικό του έργο, με μια ιδιαίτερη όμως χρήση του εσωτερικού, ελλειπτικού λόγου, αυτού που ο ίδιος εύστοχα περιγράφει ως τη ‘’μαγική μετατροπή των πραγμάτων, αυτών που φαίνονται, σε άλλα που δεν φαίνονται’’. Ένα αντίο σεβασμού στον Μάριο Ποντίκα και μια υπόσχεση επιστροφής και αγκαλιάσματος των έργων του. Τα συλλυπητήρια μου σε όλους τους αγαπημένους του ανθρώπους».

