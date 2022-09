Πολιτική

Σποτ της ΝΔ για τον ΣΥΡΙΖΑ και τους 38 μετανάστες στην νησίδα του Έβρου

Νέο βίντεο με "αιχμές" κατά ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση των 38 μεταναστών στον Έβρο.



Ένα νέο βίντεο ανέβασε στο διαδίκτυο η ΝΔ για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα των 38 Σύρων στον Έβρο.

Στην αρχή ακούγεται τοποθέτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιου Κούλογλου στην οποία αναφέρει ότι “γνωρίζουμε ότι αυτή ήτανε ελληνική νησίδα”.

Ταυτόχρονα προβάλλεται φωτογραφία του Στέλιου Κούλογλου και του Αλέξη Τσίπρα με τη λεζάντα “Ο ΣΥΡΙΖΑ για εβδομάδες επέμενε πως η νησίδα με τους 38 μετανάστες ήταν εντός ελληνικής επικράτειας και καλούσε την Ελλάδα να επέμβει”.

Η Νέα Δημοκρατία αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επί εβδομάδες με συνεχείς καταγγελίες κατά της κυβέρνησης εξέθετε διεθνώς τη χώρα, διακινώντας fakenews σε σχέση με τους 38 μετανάστες στον Έβρο. Ευρωβουλευτές του έφεραν την υπόθεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τώρα που αποκαλύπτονται οι πραγματικές διαστάσεις του θέματος και δικαιώνουν όσα από την αρχή έλεγε η κυβέρνηση, ο κ. Κατρούγκαλος και ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνον δεν ζητούν συγγνώμη, αλλά ζητούν και τα ρέστα. Τη συγγνώμη δεν την οφείλουν μόνο γιατί επιτέθηκαν με ψέματα στην κυβέρνηση. Αλλά πρωτίστως γιατί αναπαράγοντας ψέματα, δυσφημούν τη χώρα».

Στο βίντεο ακολουθεί ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία δηλώνει πως η νησίδα βρίσκεται εκτός ελληνικής επικράτειας.

“Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει την ΕΛΑΣ;”, συνεχίζει στο βίντεο η ΝΔ και ακολουθεί δήλωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου ο οποίος εμφανίζει έγγραφο του γενικού επιτελείου του ελληνικού στρατού, το οποίο διαβεβαιώνει πως η νησίδα βρίσκεται εκτός ελληνικής επικράτειας.

“Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει το Γ.Ε. του Ελληνικού Στρατού;” ρωτά στη συνέχεια στο βίντεο η ΝΔ και σημειώνει πως η ΜΚΟ HumanRights360 η οποία εκπροσωπεί τους 38 Σύρους, παραδέχτηκε πως η νησίδα βρίσκεται εκτός ελληνικής επικράτειας.

“Πόσες αποδείξεις χρειάζονται για να ζητήσει επιτέλους συγγνώμη ο ΣΥΡΙΖΑ;”, καταλήγει στο βίντεο το κυβερνών κόμμα.

