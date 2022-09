Κόσμος

Ουκρανία: Το Βέλγιο στέλνει βαριά πολυβόλα και πυρομαχικά

Βοήθεια "μαμούθ" από το Βέλγιο. Σχέδιο για την αποστολή και ιατρικού εξοπλισμού.

Το Βέλγιο αποφάσισε την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Το νέο πακέτο θα περιλαμβάνει βαριά πολυβόλα και πυρομαχικά καθώς και χειμερινές στολές, σύμφωνα με την Υπουργό 'Αμυνας της χώρας.

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Φεβρουάριο,ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ ντε Κρόο είχε ανακοινώσει τη μεταφορά δύο πολυβόλων και περίπου 4 τόνων καυσίμου ντίζελ στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, ενώ ακολούθησαν και άλλες παραδόσεις οπλισμού.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν τα βελγικά μέσα, στα σχέδια βρίσκεται και η προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων, αλλά εκτιμάται ότι κάτι θα τέτοιο θα προχωρήσει από τον Ιανουάριο του 2023.

