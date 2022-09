Αθλητικά

World Group I: Η Ελλάδα με τον Τσιτσιπά στα play off

Ούτε ένα σετ δεν έχασε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας που οδήγησε την Εθνική μας στα play off.

Το 2 στα 2 έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στις αναμετρήσεις με τους Τυνήσιους και η Εθνική ομάδα τένις εξασφάλισε την πρόκριση στα play off ανόδου του World Group I.

Λίγη ώρα μετά την επικράτηση της Τυνησίας στο διπλό, το νο6 της παγκόσμιας κατάταξης χρειάστηκε 61 λεπτά για να νικήσει άνετα με 2-0 (6-2, 6-4) τον κορυφαίο τενίστα της Τυνησίας αυτή την εποχή, Σκαντέρ Μανσουρί (νο254 στον κόσμο).

Με τη νίκη αυτή η Ελλάδα έκανε το 3-1 στα σκληρά γήπεδα της Τύνιδας και περιμένει, πλέον, να μάθει τους αντιπάλους της στους αγώνες του World Group I, προκειμένου να διεκδικήσει μια θέση στην 2η τη τάξει κατηγορία του Davis Cup, τον Μάρτιο του 2023.

Να σημειωθεί ότι ο Τσιτσιπάς δεν έχασε ούτε ένα σετ στα ματς που έδωσε στο μονό, με τους Αζίζ Ντουγκάζ και Σκαντέρ Μανσουρί.

