Παρακολουθήσεις: Νέα κόντρα ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ για τις υποκλοπές

Νέος γύρος διαμάχης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας για τις υποθέσεις των υποκλοπών.

Σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Νέα Δημοκρατία καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει για την έκθεση του Citizen Lab.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Αμέσως μετά τις αποκαλύψεις για την παρακολούθηση του τηλεφώνου του Χρήστου Σπίρτζη και την πιθανή καταστροφή των φακέλων της ΕΥΠ Ανδρουλάκη και Κουκάκη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας ζήτησε την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Με ωμότητα και κυνισμό η Νέα Δημοκρατία απέρριψε το αίτημα, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας συγκάλυψης της υπόθεσης.

Ο Αλέξης Τσίπρας κατήγγειλε το κοινοβουλευτικό αυτό πραξικόπημα, δηλώνοντας ότι «κ. Μητσοτάκης μπλοκάρει τη σύγκληση της επιτροπής θεσμών, γιατί φοβάται τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οτιδήποτε παραπέμπει σε θεσμούς και διαφάνεια του προκαλεί αλλεργία και φόβο».

Σε απάντηση της προσπάθειας κουκουλώματος, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν τη σύγκληση της Επιτροπής, κάνοντας χρήση του άρθρου 41Α παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής που ορίζει ότι αυτή είναι υποχρεωτική, εάν το ζητήσουν τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών της επιτροπής. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΚΚΕ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχουν ήδη καταθέσει σχετικές επιστολές, ενώ και τα δύο άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα καταθέσουν και αυτά ανάλογο αίτημα.

Όπως είχε δηλώσει ο Αλέξης Τσίπρας, όσα αρχεία και να καταστρέψει ο κ. Μητσοτάκης, όσα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα και να στήσει, τίποτα δε θα μείνει κρυφό. Απλά επιβεβαιώνει την ενοχή του. Και δεν θα γλυτώσει στο τέλος από τις ευθύνες του».

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«“Τα Νέα” σήμερα αποκαλύπτουν έκθεση του Citizen Lab στην οποία καταγράφονται στοιχεία για χρήση του κακόβουλου λογισμικού Pegasus στην Ελλάδα από το 2016, καθώς και συζητήσεις της ΕΥΠ, τότε, για απόκτηση του συγκεκριμένου λογισμικού. Πρόκειται για το κακόβουλο λογισμικό για το οποίο γίνεται έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς έχει εντοπιστεί σε σειρά χωρών. Και είναι η περίοδος για την οποία έχουν υπάρξει δημόσιες αναφορές για παρακολούθηση του σημερινού Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά τη σημερινή αποκάλυψη, έχουμε να θέσουμε τα εξής ερωτήματα:

Ο κ. Τσίπρας γνώριζε για το Pegasus και για την λειτουργία του στην Ελλάδα;

Είχε ενημερωθεί από τον κ. Ρουμπάτη για αυτή την έκθεση του Citizel Lab; Αν είχε ενημερωθεί, σε ποιες ενέργειες προέβη;

Η ΑΔΑΕ έκανε ελέγχους και αν ναι, κατέληξαν κάπου;

Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις του κ. Τσίπρα».

