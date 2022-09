Κόσμος

Άρση εμπάργκο για πώληση όπλων στην Κύπρο: Το παρασκήνιο της απόφασης των ΗΠΑ

Πώς οδηγήθηκαν οι ΗΠΑ στην ιστορική απόφαση και γιατί ελήφθη τη συγκεκριμένη στιγμή.

Του Θανάση Κ. Τσίτσα

Μετά την άρση του εμπάργκο για την πώληση όπλων από τις ΗΠΑ στην Κύπρο, η Κυπριακή Δημοκρατία θα δικαιούται να αγοράσει πολεμικό υλικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί.

Πρόκειται για ένα βήμα που αντανακλά την συνεχώς αυξανόμενη σημασία που αποδίδει η αμερικανική εξωτερική πολιτική στις σχέσεις με την Κύπρο αλλά και τη στενότερη αμυντική συνεργασία που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια στη βάση του νομοσχεδίου «East Med Act».

Η άρση του αμερικανικού εμπάργκο έγινε ύστερα από τις προσπάθειες του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ και της Ομογένειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Προέδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας είχε το προηγουμένου διάστημα τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη και τον υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν. Στη συνέχεια ο Κύπριος Προέδρος μίλησε με τον κ Μπλίνκεν. Και εκεί ο Αμερικανός υπουργός ανακοίνωσε στον Κύπριο ηγέτη την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η απόφαση αυτή – και αυτό είναι πολύ σημαντικό – έγινε την ώρα που κλιμακώνει η Τουρκία τις προκλήσεις της στην ανατολική Μεσόγειο , την παραμονή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη, όπου ο Τούρκος Προέδρος έχει ζητήσει να δει στο περιθώριο τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και ένα 24ωρο μετά τις συζητήσεις που είχαν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ υψηλόβαθμοι Αμερικανοί και Τούρκοι αξιωματούχοι, όπου η τουρκική πλευρά φέρεται να διαμαρτυρήθηκε για την στάση της Αμερικής στα ελληνοτουρκικά, μεταφέροντας την άποψη της Άγκυρας, ότι η Ουάσιγκτον έχει ταχθεί ανοιχτά στο πλευρό της Ελλάδας αλλάζοντας την πολιτική των ίσων αποστάσεων που τηρεί για δεκαετίες.

Ο τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών ,σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, σε όλες τις συναντήσεις που είχε στην Ουάσιγκτον είπε ότι, η Τουρκία δεν έχει κάνει κανένα λάθος με τους S400 και η αποπομπή από τα F35 ήταν τελείως υπερβολική, ενώ για τα F16 διατύπωσε την άποψη ότι δεν δημιουργούν πρόβλημα διαλειτουργικότητας στους S400, συνεπώς η πώληση πρέπει να προχωρήσει κανονικά ενώ επέμεινε ότι η Τουρκία δεν παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο διότι οι πτήσεις, όπως είπε, γίνονται ανάμεσα στα 6 και τα 10 ναυτικά μίλια.

