Life

Κουλούσιας: Στον ΑΝΤ1 ο Έλληνας σεφ της Βασίλισσας Ελισάβετ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ από την Ελλάδα μιλά στον ΑΝΤ1 για τη συνάντησή του με την Βασίλισσα, τις αδυναμίες της στο φαγητό και τις προσδοκίες του για το μέλλον.

Του Ισαάκ Καρυπίδη

Ο Νίκος Κουλούσιας είναι γνωστός σε πολλούς Έλληνες ως ο σεφ της βασίλισσας Ελισάβετ. Συνεργάζεται με την κουζίνα του παλατιού εδώ και μια πενταετία. Τον συναντήσαμε έξω από παλάτι του Μπάκιγχαμ μερικές μέρες μετά το θάνατο της μακροβιότερης μονάρχη στον κόσμο.

Μιλά για την εμπειρία του να εργάζεται κανείς για τη μακροβιότερη μονάρχη της Ευρώπης, ενώ αναφέρεται και στην κατ’ιδίαν συνάντηση που είχε μαζί της, ξημερώματα.

Ο Κουλούσιας το 2018 είχε επιμεληθεί το μενού του γάμου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, ενώ για τις υπηρεσίες του στις γιορταστικές εκδηλώσεις του πλατινένιου Ιωβηλαίου είχε λάβει ευχαριστήρια επιτολή από την βασίλισσα Ελισάβετ.

Όπως ο ίδιος λέει βαθιά συγκινημένος μεταξύ των άλλων αυτό που θα του λείψει περισσότερο απ’ όλα είναι η ευγένεια της βασίλισσας.

Δείτε τη συνέντευξη του Νίκου Κουλούσια στον ΑΝΤ1

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: 71χρονος οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 38χρονο

Άρση εμπάργκο για πώληση όπλων στην Κύπρο: Το παρασκήνιο της απόφασης των ΗΠΑ

Φωτιά στο Ναύσταθμο Σούδας: Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό