Κοινωνία

Πέθανε ο Τριαντάφυλλος Ξηρός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας των αδελφών Ξηρών, μελών της 17 Νοέμβρη.

Έφυγε από την ζωή ο παπα - Τριαντάφυλλος Ξηρός, ο πατέρας του Χριστόδουλου και Σάββα Ξηρού οι οποίοι εκτίουν τις ποινές τους στην φυλακή για την συμμετοχή τους στην «17 Νοέμβρη».

Σύμφωνα με τη«zougla» τα δύο αδέλφια ζήτησαν να παραστούν στην κηδεία του πατέρα τους. Με βάση τα δεδομένα για να πραγματοποιηθεί η επιθυμία τους, τα αδέλφια θα πρέπει να συνοδεύονται από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Τα δύο αδέλφια αρνήθηκαν να παραστούν στην κηδεία με συνοδεία από τα ΕΚΑΜ διότι δεν επιθυμούσαν να υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην παραπάνω διαδικασία.

Ο παπά-Τριαντάφυλλος Ξηρός, είχε καταγωγή από την Ικαρία, υπηρέτησε πιστά την Εκκλησία, όχι μόνο στον τόπο της καταγωγής του, αλλά και στην Φλώρινα, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη. Ήταν πατέρας δέκα παιδιών, έξι αγoριών και τεσσάρων κοριτσιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλισσα Ελισάβετ: το “αντίο” των εγγονών και η αγρυπνία γύρω από το φέρετρό της (εικόνες)

Άρση εμπάργκο για πώληση όπλων στην Κύπρο: Το παρασκήνιο της απόφασης των ΗΠΑ

Φωτιά στο Ναύσταθμο Σούδας: Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό