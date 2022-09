Αθλητικά

Ατρόμητος – Λαμία: “Λευκή” ισοπαλία

Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ατρόμητου με τη Λαμία.

Μία εβδομάδα μετά την εμφατική του νίκη στη Νίκαια επί του Ιωνικού (4-1), ο Ατρόμητος έμεινε στο 0-0 με τη Λαμία, που είχε πολλές ευκαιρίες για να πάρει την πρώτη της εφετινή νίκη, με αποκορύφωμα το δοκάρι του Ντε Βινσέντι. Δοκάρι είχαν και οι γηπεδούχοι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το ματς της 5ης αγωνιστικής τελείωσε τελικά χωρις τέρματα, με τους Φθιώτες να φεύγουν από το Περιστέρι με τον τρίτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα, ενώ οι γηπεδούχοι παραχώρησαν τη 2η ισοπαλία στην έδρα τους.

Ο Ατρόμητος ανέλαβε την πρωτοβουλία του αγώνα μετά το 15΄ και στο 19΄ απείλησε για πρώτη φορά με το σουτ του Ρομπάιγ που δε βρήκε στόχο. Δύο λεπτά μετά οι Περιστεριώτες είχαν νέα καλή στιγμή, με τον Κλωναρίδη ν΄ αστοχεί από πλεονεκτική θέση.

Στην πρώτη της οργανωμένη προσπάθεια στο ματς η Λαμία έχασε τεράστια ευκαιρία για να προηγηθεί στο 32΄. Ο Σλίβκα γύρισε την μπάλα από τα δεξιά, ο Μανούσος την άφησε να περάσει και ο Ντε Βινσέντι δεν έπιασε σωστά το σουτ απέναντι από τον Γιαννιώτη.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου η ομάδα του Κόουλμαν έχασε σημαντική ευκαιρία, όταν μετά από πάσα του Κλωναρίδη στον Κιάρτανσον, ο τελευταίος καθυστέρησε με αποτέλεσμα η προσπάθειά του να κόβεται από τους αμυντικούς της Λαμίας.

Με την κορυφαία ευκαιρία στον αγώνα, για τη Λαμία, ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο. Ο Ντε Βινσέντι στο 47΄ πήρε την κεφαλιά και η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Γιαννιώτη.

Η πρώτη τελική των γηπεδούχων στην επανάληψη ήρθε στο 62΄ με την άστοχη κεφαλιά του Κιάρτασον, ενώ στο 67΄ οι γηπεδούχοι έφυγαν γρήγορα στην αντεπίθεση, αλλά το σουτ του Κεσχρίντα έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σαράνοβ.

Μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία έχασε η Λαμία για να προηγηθεί στο 75΄. Μετά από λάθος γύρισμα στην άμυνα του Ατρομήτου, ο Γιακουμάκης έτρεξε να το εκμεταλλευτεί όμως ο Γιαννιώτης πρόλαβε ν΄ απομακρύνει τον κίνδυνο.

Το ματς έκλεισε με τη μεγάλη ευκαιρία του Ατρομήτου για να «κλέψει» τη νίκη στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν μετά από φάουλ του Γκονζάλες η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι, αλλά δεν πέρασε τη γραμμή παρά τους πανηγυρισμούς των γηπεδούχων!

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Κίτρινες: Χατζηϊσαίας, Ντε Μποκ - Μπεχαράνο, Ασκόφσκι

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Ντε Μποκ, Κεσχρίντα, Χατζηϊσαίας, Σουάρεθ, Γκονζάλες, Κουέν, Φριντζόνσον (79΄ Μουνίθ), Ρομπάιγ (88΄ Τζοβάρας), Κλωναρίδης (62΄ Τζαβίδας), Κιάρτανσον (62΄ Ροτάριου)

ΛΑΜΙΑ (Τζανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Αντέτζο, Τζανδάρης, Μανούσος (58΄ Ασκόφκσι), Ντε Βινσέντι (58΄ Γιακουμάκης), Σλίβκα (78΄ Τσούκαλος - 90΄+3 Πάρης Μπάμπης), Σιμόν, Μπεχαράνο, Γκοράνοβ, Τσιλούλης, Κορνέζος

