Σεισμός ανοιχτά του Λασιθίου

Που εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού. Έγινε αισθητός σε πολλά μέρη του νησιού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Λασιθίου, στην Κρήτη.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Νεάπολης, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 15,7 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλά μέρη του νησιού.

